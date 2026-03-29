Redwood AI & UBC: Quanten-KI revolutioniert Wirkstoff‑Synthese

Kern des Projekts sind zwei Anwendungsfelder: Erstens die Verbesserung der Repräsentation und des Lernens chemischer Informationen durch quantenunterstützte Modelle, mit dem Anspruch präzisere Vorhersagen über große molekulare Räume zu ermöglichen. Zweitens die Optimierung von Synthesewegen mittels quantenbasierten Optimierungsalgorithmen, um Routen effizienter und kostengünstiger zu planen. Redwood erhält im Rahmen der Kooperation Zugang zu Quanteninfrastruktur, unter anderem zu Hardware-Plattformen von D-Wave, vermittelt über QAI.

Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) startet im April 2026 ein von Mitacs Accelerate gefördertes Forschungsprojekt gemeinsam mit der University of British Columbia (UBC) und dem Quantum Algorithms Institute (QAI). Als gleichberechtigte Partner wollen Redwood und QAI KI-Verfahren mit Quantencomputing verbinden, um die chemische Synthese—insbesondere Vorhersagen in molekularen Räumen und die Planung von Synthesewegen—schneller und kosteneffizienter zu gestalten. Ziel ist es, Entwicklungszeiten zu verkürzen und Kosten in Bereichen wie der Arzneimittelentwicklung sowie in sicherheitsrelevanten Anwendungen zu senken.

Das Projekt umfasst eine Mitacs-finanzierte Postdoktorandenstelle an der UBC, die als Bindeglied zwischen Industrie und Wissenschaft fungieren soll. Laut Redwood soll das Vorhaben auch nationale Ziele in Sachen Quanteninnovation, Talentförderung und moderne Fertigung unterstützen. CEO Louis Dron betont die transformative Aussicht des Quantencomputings für schwer lösbare Probleme in der Chemie und positioniert Redwood als Vorreiter bei quantenbasierten KI-Tools für Chemiker und Pharmaforscher.

Aus wirtschaftlicher Perspektive lässt sich die Initiative als strategischer Schritt interpretieren: Sie kombiniert akademisches Spitzenwissen mit industrieller Umsetzungskraft und verschafft Redwood Zugang zu spezialisierten Technologien und Forschungspersonal. Das Unternehmen verweist zudem auf gesteigerte Sichtbarkeit – etwa durch eine Einladung zur BIO-Europe Spring 2026 – und auf Marktchancen in Pharmamärkten, CDMO-Dienstleistungen und dem wachsenden KI-gestützten Wirkstoffmarkt.

Wichtig ist jedoch der publizierte Kontext: Die Mitteilung ist als Marketingmitteilung gekennzeichnet und wurde vom Verbreiter gegen Vergütung erstellt. Es bestehen Interessen- und Unabhängigkeitsvorbehalte. Redwood wird als Early-Stage-Unternehmen mit defizitärer Finanzlage beschrieben; Aktien seien risikoreich und könnten im schlimmsten Fall zum Totalverlust führen. Anlegerhinweise, mögliche Verwässerungen und die Empfehlung, sich vor Investitionen unabhängig beraten zu lassen, sind Teil der Veröffentlichung.

Fazit: Das Projekt markiert für Redwood AI einen relevanten Vernetzungs- und Technologiebaustein mit potenziell hohem Hebel für F&E-Prozesse in der Chemie. Gleichzeitig bleiben geschäftliche und finanzielle Risiken – insbesondere für Investoren in einem Micro‑Cap‑Umfeld – erheblich.

Die Redwood AI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 4,82EUR auf CSE (27. März 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.