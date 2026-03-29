Wacker Neuson lädt am 13. Mai: Dividende 0,70 € & Aufsichtsrat-Wechsel

Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen die Vorlage und Erläuterung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie die Verwendung des Bilanzgewinns: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen eine Dividende von 0,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie. Bei 68.015.345 dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einer Gesamtausschüttung von rund 47,61 Mio. EUR; verbleibender Gewinnvortrag: 443,692 Mio. EUR (Bilanzgewinn gesamt: 491,302.942,71 EUR). Die Dividende wird – sofern beschlossen – am 19. Mai 2026 fällig.

Wacker Neuson lädt Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2026 in München: Das ist die Kernaussage der am 27. März veröffentlichen Einberufung der Münchener Baumaschinen- und Kompaktmaschinen-Gruppe. Vorstand und Aufsichtsrat wollen an dem Treffen im Haus der Bayerischen Wirtschaft teilnehmen; die Einberufung richtet sich an die rund 70,14 Mio. auf den Namen lautenden Aktien, von denen 2,124 Mio. als eigene Aktien nicht dividendenberechtigt sind (technischer Stichtag/Record Date: 6. Mai 2026, 24:00 MESZ).

Weitere Beschlussvorschläge umfassen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025, die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Billigung des Vergütungsberichts 2025. Der Aufsichtsrat empfiehlt die Bestellung der Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Zweigstelle München, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie als Prüfer für prüferische Durchsichten des verkürzten Konzernabschlusses und Zwischenlageberichts.

Aufsichtsratwahl und Satzungsänderung sind weitere gewichtige Punkte: Mit Ablauf der Versammlung endet die Amtszeit von Prof. Dr. Matthias Schüppen; als Nachfolger schlägt der Aufsichtsrat Christian Rast vor, einen unabhängigen Unternehmensberater mit ausgewiesenem Fachwissen in Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Zudem ist eine Satzungsänderung zur Ermöglichung elektronischer Aktien (eWpG/ZuFinG) geplant, um die Digitalisierung des Kapitalmarkts vorzubereiten – eine Umstellung sei derzeit aber nicht konkret vorgesehen.

Praktische Hinweise: Teilnahme- und Stimmrechte sind an die Eintragung im Aktienregister gebunden; Anmeldeschluss ist der 6. Mai 2026, 24:00 Uhr. Elektronische Briefwahl und Vollmachten sind über einen passwortgeschützten Internetservice bis zum 12. Mai 2026 möglich; Intermediäre können Fristen über SWIFT bedienen. Aktionäre haben die üblichen Rechte auf Tagesordnungsergänzungen, Gegenanträge, Wahlvorschläge und Auskünfte.

Die Gesellschaft veröffentlichte am selben Tag eine Korrektur: Eine in der ursprünglichen Einladung falsch angegebene E-Mail-Adresse wurde berichtigt; das korrekte Kontaktkonto für Formulare lautet wackerneuson@meet2vote.de. Weitere Unterlagen und Abstimmungsergebnisse werden auf www.wackerneusongroup.com/hv bereitgestellt.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.