Wacker Neuson lädt am 13. Mai: Dividende 0,70 € & Aufsichtsrat-Wechsel
Wacker Neuson lädt Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2026 in München: Das ist die Kernaussage der am 27. März veröffentlichen Einberufung der Münchener Baumaschinen- und Kompaktmaschinen-Gruppe. Vorstand und Aufsichtsrat wollen an dem Treffen im Haus der Bayerischen Wirtschaft teilnehmen; die Einberufung richtet sich an die rund 70,14 Mio. auf den Namen lautenden Aktien, von denen 2,124 Mio. als eigene Aktien nicht dividendenberechtigt sind (technischer Stichtag/Record Date: 6. Mai 2026, 24:00 MESZ).
Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen die Vorlage und Erläuterung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 sowie die Verwendung des Bilanzgewinns: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen eine Dividende von 0,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie. Bei 68.015.345 dividendenberechtigten Aktien entspricht dies einer Gesamtausschüttung von rund 47,61 Mio. EUR; verbleibender Gewinnvortrag: 443,692 Mio. EUR (Bilanzgewinn gesamt: 491,302.942,71 EUR). Die Dividende wird – sofern beschlossen – am 19. Mai 2026 fällig.
Weitere Beschlussvorschläge umfassen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025, die Bestellung des Abschlussprüfers sowie die Billigung des Vergütungsberichts 2025. Der Aufsichtsrat empfiehlt die Bestellung der Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Zweigstelle München, als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie als Prüfer für prüferische Durchsichten des verkürzten Konzernabschlusses und Zwischenlageberichts.
Aufsichtsratwahl und Satzungsänderung sind weitere gewichtige Punkte: Mit Ablauf der Versammlung endet die Amtszeit von Prof. Dr. Matthias Schüppen; als Nachfolger schlägt der Aufsichtsrat Christian Rast vor, einen unabhängigen Unternehmensberater mit ausgewiesenem Fachwissen in Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Zudem ist eine Satzungsänderung zur Ermöglichung elektronischer Aktien (eWpG/ZuFinG) geplant, um die Digitalisierung des Kapitalmarkts vorzubereiten – eine Umstellung sei derzeit aber nicht konkret vorgesehen.
Praktische Hinweise: Teilnahme- und Stimmrechte sind an die Eintragung im Aktienregister gebunden; Anmeldeschluss ist der 6. Mai 2026, 24:00 Uhr. Elektronische Briefwahl und Vollmachten sind über einen passwortgeschützten Internetservice bis zum 12. Mai 2026 möglich; Intermediäre können Fristen über SWIFT bedienen. Aktionäre haben die üblichen Rechte auf Tagesordnungsergänzungen, Gegenanträge, Wahlvorschläge und Auskünfte.
Die Gesellschaft veröffentlichte am selben Tag eine Korrektur: Eine in der ursprünglichen Einladung falsch angegebene E-Mail-Adresse wurde berichtigt; das korrekte Kontaktkonto für Formulare lautet wackerneuson@meet2vote.de. Weitere Unterlagen und Abstimmungsergebnisse werden auf www.wackerneusongroup.com/hv bereitgestellt.
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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