Silberpreis vor wildem Ritt – Silber jetzt erst runter und dann wieder rauf?

Nach den gewaltigen Verwerfungen bei Silber liegen die Nerven der Marktakteure nach wie vor blank. Der Silberpreis markierte Ende Januar mit 120 US-Dollar ein imposantes Verlaufshoch. Der Weg in Richtung 150 US-Dollar schien frei zu sein. Statt die 150 US-Dollar in Angriff zu nehmen, ging es jedoch für Silber steil bergab. Ehe man sich versah, notierte Silber im Bereich von 70 US-Dollar. Dieser Crash verlangte nach einer Aufwärtskorrektur. Diese kam schließlich auch, doch der ausgelöste Iran-Krieg würgte sie ab. Die Erwartung, dass Gold und Silber als sichere Häfen profitieren würden, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Dem Goldpreis könnte nun sogar eine handfeste Neubewertung bevorstehen.

Grundsätzlich gilt es an dieser Stelle, zwischen den kurzfristigen Risiken und den langfristig unverändert exzellenten Perspektiven für den Silberpreis zu unterscheiden.

Bei Silber steht seit einigen Tagen der Preisbereich von 70 US-Dollar im Fokus. Der Silberpreis rutschte zuletzt immer wieder darunter, kämpfte sich heran, rutschte wieder ab und kämpfte sich wie am Freitag schließlich wieder an die 70 US-Dollar heran. Das Unvermögen, in der aktuellen Phase eine Bewegung in Richtung 80 US-Dollar oder gar in Richtung 90 US-Dollar zu lancieren, mahnt zur Vorsicht und lässt ein weiteres temporäres Preisbeben erwarten. Und ein solches wäre aus bullischer Sicht sogar zu begrüßen!

Silber – Doch noch einmal auf 54,5 US-Dollar oder gar 46 US-Dollar?

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage prekär. Zuletzt schaffte es der Silberpreis nicht mehr entscheidend über die 70 US-Dollar und fiel immer wieder darunter. Je länger ein kraftvoller Vorstoß auf der Oberseite auf sich warten lässt, desto größer ist das Risiko, dass sich auf der Unterseite noch einmal etwas zusammenbraut. Solange Silber unterhalb von 70 US-Dollar notiert, besteht das erhöhte Risiko weiterer Abwärtswellen in Richtung 54,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) und 46 US-Dollar (ausgeprägte Horizontalunterstützung). Sorge bereitet zudem die fallende Dreiecksformation (orange dargestellt). Ein erster Versuch, die Formation über die Unterseite aufzulösen, konnte noch einmal pariert werden. Jedoch war das Ganze eher halbherzig. Ein zweiter Versuch könnte nun unmittelbar bevorstehen – sollte sich der Silberpreis nicht doch noch zu einem Vorstoß in Richtung 80 US-Dollar / 94 US-Dollar aufraffen können.

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Gold vs. Silber – Was sagt die Gold-Silber-Ratio?

Der Goldpreis beendete die Handelswoche im Bereich von 4.495 US-Dollar und der Silberpreis bei 69,6 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beträgt demnach zurzeit 64,6. Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung lag sie bei 62,5. Als langfristig relevanter Durchschnittswert für die Ratio gilt 60. In den letzten Jahren notierte die Gold-Silber-Ratio über weite Strecken jenseits der 80. Sie unterstrich damit die Dominanz von Gold. Erst mit Beginn der fulminanten Silberrallye wandelte sich das Bild. So sackte die Ratio im Januar deutlich unter die Marke von 50 ab. Die aktuellen Werte von 60+ spiegeln somit die Rückkehr zur „Normalität“ wider, könnten aber gleichzeitig ein Indiz für eine baldige größere Preisbewegung sein. Sozusagen könnte aktuell die Ruhe vor dem Sturm herrschen.

Fazit - Silber jetzt erst runter und dann wieder rauf?

Anleger und Investoren suchen seit Beginn des Iran-Kriegs Liquidität. Es wird schlichtweg Kasse gemacht. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 fallen daher im Einklang mit den Edelmetallen. Weitere Druck kommt unter anderem vom Devisenmarkt in Form eines erholten US-Dollars.

In der aktuellen Phase treten insbesondere bei den Edelmetallen die übergeordnet relevanten fundamentalen Aspekte in den Hintergrund. Das erhöht unter anderem für Silber das Risiko auf der Unterseite. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es für den Silberpreis noch einmal auf 54,5 US-Dollar / 46 US-Dollar geht. Sollte es tatsächlich hierzu kommen, wäre es durchaus eine interessante Gelegenheit, den Sektor noch einmal unter antizyklischen Aspekten zu durchleuchten. Zudem wäre eine Marktbereinigung wünschenswert, wäre sie doch eine ideale Basis für ein Comeback des Edelmetalls.

Ungeachtet der kurzfristigen Preisrisiken bleiben die langfristigen Perspektiven für Silber exzellent. Sie werden nicht zuletzt vom anhaltenden Defizit am Silbermarkt getragen. Ein Ende des Iran-Krieges würde die fundamentale Stärke wieder in den Vordergrund rücken. Ein rasanter Anstieg des Silberpreises sollte in diesem Fall nicht überraschen. Die Reaktionen auf die jüngsten Entspannungssignale – obgleich noch nicht nachhaltig - haben bereits gezeigt, welches Comeback-Potenzial in Silber steckt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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