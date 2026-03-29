Einkommen mit Aktien
Dividendenkracher mit +24,97 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
NetEase ist ein führender chinesischer Online-Gaming- und Internetdienstleister. Kern: PC- und Mobile-Games (u.a. Fantasy Westward Journey), Co-Entwicklung/Publishing mit Blizzard, dazu Musikstreaming (NetEase Cloud Music) und E-Learning. Starke Position im chinesischen Gaming-Markt. Hauptkonkurrenten: Tencent, miHoYo, Perfect World. Stärken: starke IPs, F&E-Fokus, gute Monetarisierung im Heimatmarkt.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Netease nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Netease gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Netease investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Netease verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,96 %.
Mit +3,96 % Dividendenrendite bietet Netease ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Netease für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 1,78.
Netease weißt eine Marktkapitalisierung von 60,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Netease Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.03.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Netease Aktie. Mit einer Performance von -0,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,96 %, eine Investition von etwa 151.516€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|4,64
|+52,88 %
|+3,96 %
|2025
|3,035
|+24,13 %
|+2,55 %
|2024
|2,445
|+39,32 %
|+2,57 %
|2023
|1,755000
|+15,31 %
|+1,79 %
|2022
|1,522000
|0,00 %
|+1,79 %
Warum Netease für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,96 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +24,97 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 1,78
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Netease Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,86 %
|1 Monat
|-2,89 %
|3 Monate
|-18,98 %
|1 Jahr
|+1,82 %
Informationen zur Netease Aktie
Es gibt 633 Mio. Netease Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,03 Mrd. € wert.
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Ob die Netease Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netease Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.