Dividendenkracher mit +24,97 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

NetEase ist ein führender chinesischer Online-Gaming- und Internetdienstleister. Kern: PC- und Mobile-Games (u.a. Fantasy Westward Journey), Co-Entwicklung/Publishing mit Blizzard, dazu Musikstreaming (NetEase Cloud Music) und E-Learning. Starke Position im chinesischen Gaming-Markt. Hauptkonkurrenten: Tencent, miHoYo, Perfect World. Stärken: starke IPs, F&E-Fokus, gute Monetarisierung im Heimatmarkt.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Netease nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Netease gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,96 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +24,97 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,78 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Netease investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +9,43 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Netease verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,96 %.

Mit +3,96 % Dividendenrendite bietet Netease ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +24,97 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Netease für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,96 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 1,78.

Netease weißt eine Marktkapitalisierung von 60,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,96 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.