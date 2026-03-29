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    Mehrheit will beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern behalten

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit lehnt Abschaffung der Mitversicherung ab
    • Mindestbeitrag vorgeschlagen 200 Euro zuzüglich 25 Euro
    • Expertenkommission empfiehlt Reformen wegen 14 Milliarden
    Mehrheit will beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern behalten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - An der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Krankenversicherung will eine Mehrheit der Menschen in Deutschland nach einer Umfrage nicht rütteln. 57 Prozent sprachen sich gegen den Vorschlag aus, die Regelung abzuschaffen, wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine repräsentative Insa-Umfrage mitteilte. 28 Prozent waren hingegen für eine Abschaffung. 10 Prozent zeigten sich gleichgültig, 5 Prozent machten keine Angaben.

    Ehepartner mit keinem oder geringem Einkommen können derzeit in der Familienversicherung beitragsfrei mitversichert werden. Unter anderem SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hatte sich dafür ausgesprochen, diese Regelung abzuschaffen. Im Gespräch ist stattdessen ein Mindestbeitrag von 200 Euro zuzüglich 25 Euro für die Pflegeversicherung.

    Kommission legt Reformvorschläge vor

    Angesichts immer höherer Milliardenausgaben und steigender Beiträge legt eine Expertenkommission am Montag erste Empfehlungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen vor. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte das Gremium im Herbst eingesetzt.

    Die schwarz-rote Koalition strebt zügige Beschlüsse zur Kostendämpfung und für mehr Effizienz an, um zu vermeiden, dass die Zusatzbeiträge der Versicherten wieder erhöht werden. Für 2027 wird eine Finanzlücke von mindestens 14 Milliarden Euro erwartet./bf/DP/zb





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