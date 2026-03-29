Vermisste Segelboote mit Hilfsgütern für Kuba gefunden

ISLA MUJERES (dpa-AFX) - Die zwei tagelang vermissten Segelboote mit neun Aktivisten an Bord, die Hilfsgüter nach Kuba bringen wollten, sind im Karibikraum gefunden worden. Die Besatzungen seien wohlauf und hätten die Verzögerung mit ungünstigen Wetterbedingungen, insbesondere Gegenwinden, erklärt, teilte die mexikanische Marine mit.

Die beiden Katamarane wurden den Angaben zufolge rund 80 Seemeilen nordwestlich von Kuba von einem Aufklärungsflugzeug entdeckt. Anschließend nahm die Marine Kontakt zu den Aktivisten auf. Ein Marineschiff soll die Boote nun auf ihrem weiteren Weg begleiten und ein sicheres Eintreffen in Kuba gewährleisten.