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    Huthi-Miliz greift Israel zum zweiten Mal in Folge an

    Für Sie zusammengefasst
    • Huthi-Miliz griff Israel zweimal mit Drohnen an
    • Israelische Luftabwehr fing Marschflugkörper ab
    • Miliz aus dem Jemen attackierte Schiffe und Süden
    Huthi-Miliz greift Israel zum zweiten Mal in Folge an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/SANAA (dpa-AFX) - Die proiranische Huthi-Miliz im Jemen hat am Samstagabend Israel zum zweiten Mal in Folge angegriffen. Eine Drohne sei über der südisraelischen Stadt Eilat, ein Marschflugkörper vor Erreichen israelischen Territoriums abgefangen worden, berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Militär. Am Samstagmorgen hatte die jemenitische Miliz zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat eine Rakete auf Israel abgefeuert.

    Auch dieses Geschoss war von der israelischen Luftabwehr unschädlich gemacht worden. Die Huthi-Miliz bestätigte in einer Erklärung den Angriff vom Abend. Ihre zweite Militäroperation des Tages habe aus "einer Salve von Marschflugkörpern und Drohnen" bestanden und sich gegen eine Reihe von strategischen und militärischen Zielen im Süden Israels gerichtet, teilte ihr Kommando in Sanaa mit.

    Die islamistische Huthi-Miliz kontrolliert weite Teile des Jemens und ist eng mit Teheran verbündet, von wo sie beträchtliche militärische Unterstützung erhält. Während des Gaza-Kriegs hatte sie Israel regelmäßig beschossen, aber auch im Roten Meer und dem sich südlich anschließenden Golf von Aden Handelsschiffe attackiert./wh/gm/DP/zb





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