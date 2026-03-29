Das Altersvorsorgedepot – Deutschland ins Portfolio

Wenn große Medien auf ihren Titelseiten erörtern wie hoch Abfindungspakete bei Daimler, Bayer oder Audi ausfallen und man sich darüber austauscht, wer bei Bosch ab wann in frühzeitigen Ruhestand verabschiedet wird, dann fühlt sich die deutsche Wirtschaft an wie ein großes Unternehmen in Abwicklung. In der Tat sieht es vielfach mau aus. Im Speckgürtel Stuttgarts berichten Immobilienmakler bereits vom Trend, dass Häuser mittlerer Klasse schwieriger zu vermitteln sind, weil der Facharbeiter vom Daimler oder Porsche Risiken scheut. Audi in Heilbronn steckt ebenso wie die Zulieferer in der Krise und kaschiert dies durch Milliardeninvestitionen der Schwarz-Gruppe. Schön, wenn man in Leingarten oder Neckarsulm sein Eigenheim hält, denn Lidl schlägt in diesem Fall die alte Wirtschaft von Audi.

Zweite Reihe beachten

Auch in der Börsenwelt blickt reflexartig auf die Blue Chips, auf die Schwergewichte aus dem DAX. Doch die wahre Magie, die höheren Erträge und die spannenderen Storys stecken oft in der zweiten und dritten Reihe: bei den Nebenwerten. Langfristig steckt dort eine Menge Hoffnung und diese Hoffnung lohnt es zu illustrieren. Denn die Zahlen sprechen aber eine eindeutige Sprache. So mancher Anleger dürfte verwundert die Augen reiben: „Wer im Jahr 2000 mit 50.000 Euro in den MDAX eingestiegen ist, freut sich heute über einen Depotwert von beeindruckenden 350.000 Euro“, rechnet Thomas Soltau vom Smartbroker vor. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund acht Prozent. Stock-Picking für Einzeltitel muss man dabei nicht einmal angehen, denn der Smartbroker liefert Sparpläne für ETFs kostenfrei. Und dies ab 2027 sicherlich noch offensiver, denn nach Jahren des Engagements kommt am 1.1.27 der Riester-Nachfolger. Unschön für die Fondsindustrie, denn es dürfte auch dank der Neo-Broker weniger einfach sein teuren Produkte an Mann und Frau zu bringen. Ein kostenfreier Sparplan beim Smartbroker für das Altersvorsorgedepot dürfte mehr Spaß machen.

Im Kontrast dazu wirkt der DAX fast schon müde: Er brachte es im gleichen Zeitraum auf weniger als fünf Prozent pro Jahr, was aus den 50.000 Euro „nur“ 170.000 Euro machte. Natürlich sind diese 170.000 Euro immer noch Lichtjahre besser als alles, was man auf Girokonten mit herkömmlichen Zinsen erzielt hätte. Trotzdem ist etwas übertrieben formuliert ist der Unterschied zwischen MDAX und DAX der Unterschied zwischen einem kräftigen Vermögensaufbau und dem bloßen Schlagen des Sparbuchs.