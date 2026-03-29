Rendite statt Zinsen
Dividendenkracher mit +9,00 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Vinci ist ein französischer Bau- und Konzessionskonzern (Autobahnen, Flughäfen, Energie- und Infrastrukturbau). Kerngeschäft: Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Starke Marktstellung in Europa, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Hochtief, Bouygues, Eiffage, Ferrovial. USP: integriertes Modell aus Bau plus langfristigen Konzessionen, breite geografische Diversifikation.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Vinci nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Vinci gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,95 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,00 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,84 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Vinci investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +45,47 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Vinci verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,95 %.
Mit +3,95 % Dividendenrendite bietet Vinci ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,00 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Vinci für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,95 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,84.
Vinci weißt eine Marktkapitalisierung von 72,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,95 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Vinci Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.03.2026
Mit einer Performance von -1,61 % musste die Vinci Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,95 %, eine Investition von etwa 151.899€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|5,00
|+5,26 %
|+3,95 %
|2025
|4,75
|+5,56 %
|+3,98 %
|2024
|4,50
|+11,11 %
|+4,02 %
|2023
|4,05
|+24,62 %
|+3,68 %
|2022
|3,25
|0,00 %
|+3,44 %
Warum Vinci für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,95 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +9,00 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 13,84
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Vinci Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,08 %
|1 Monat
|-11,39 %
|3 Monate
|+6,16 %
|1 Jahr
|+8,00 %
Informationen zur Vinci Aktie
Es gibt 582 Mio. Vinci Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,75 Mrd. € wert.
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Ob die Vinci Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.