Top-Artikel der Kalenderwoche 13/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Hidrovía-Ausschreibung weckt das Interesse der USA, während Gespräche über strategische Investitionen und geopolitische Ziele an Fahrt gewinnen.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!

Das Weiße Haus bietet TotalEnergies 1 Milliarde US-Dollar, damit der Konzern seine Windparkprojekte an der Ostküste aufgibt. Total solle dafür in LNG investieren.

Stelia und Nokia wollen KI im großen Stil sicher und belastbar machen. Warum diese Partnerschaft für Unternehmen jetzt besonders spannend ist.

Schwaches Schlussquartal, aber starker Ausblick: Deutz liefert gemischte Zahlen – Analysten sehen dennoch erhebliches Kurspotenzial. Warum der Rücksetzer jetzt zur Chance werden könnte.

Microsoft steht laut Bank of America im Zentrum des KI-Booms. Die Analysten sehen 31 Prozent Kurspotenzial und setzen auf starkes Cloud-Wachstum. Doch hohe Investitionen und OpenAI-Risiken bleiben entscheidend.

Keine war schechter: Die SAP-Aktie hat seit Jahresanfang 30 Prozent an Wert eingebüßt. Dennoch blicken Analysten zuversichtlich in die Zukunft. Ist das jetzt die perfekte Einstiegschance?

Ungeachtet der bereits hohen Verluste in den vergangenen Wochen reißt die Negativ-Serie bei Microsoft nicht ab. Auch die Nachrichtenlage wird nicht besser.

Volle Auftragsbücher, vorsichtige Prognose – und trotzdem Hochstufung auf „Kaufen": Bei Bechtle klaffen Realität und Managementguidance weit auseinander. Was steckt dahinter?

Die Märkte setzten auf Hoffnung im Iran-Konflikt – doch für Arthur Hayes ist das trügerisch. Er warnt vor einem Ausverkauf bei Aktien, der auch Bitcoin unter Druck setzen könnte.