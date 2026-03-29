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    Top-Artikel der Kalenderwoche 13/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 13/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    US-Unternehmen steigen in Wettlauf um Argentiniens wichtigste Handelsstraße ein


    Die Hidrovía-Ausschreibung weckt das Interesse der USA, während Gespräche über strategische Investitionen und geopolitische Ziele an Fahrt gewinnen.

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    USA bieten TotalEnergies 1.000.000.000 US-Dollar für Windpark-Stopp


    Das Weiße Haus bietet TotalEnergies 1 Milliarde US-Dollar, damit der Konzern seine Windparkprojekte an der Ostküste aufgibt. Total solle dafür in LNG investieren.

    Nokia wagt den nächsten KI-Schritt – und der hat es in sich


    Stelia und Nokia wollen KI im großen Stil sicher und belastbar machen. Warum diese Partnerschaft für Unternehmen jetzt besonders spannend ist.

    Deutz-Aktie kommt unter die Räder - was Experten jetzt raten


    Schwaches Schlussquartal, aber starker Ausblick: Deutz liefert gemischte Zahlen – Analysten sehen dennoch erhebliches Kurspotenzial. Warum der Rücksetzer jetzt zur Chance werden könnte.

    AI-Superzyklus steht an: Microsoft mit steilem Kursziel!


    Microsoft steht laut Bank of America im Zentrum des KI-Booms. Die Analysten sehen 31 Prozent Kurspotenzial und setzen auf starkes Cloud-Wachstum. Doch hohe Investitionen und OpenAI-Risiken bleiben entscheidend.

    Einstiegschance? Das ist die schlechteste DAX-Aktie des 1. Quartals


    Keine war schechter: Die SAP-Aktie hat seit Jahresanfang 30 Prozent an Wert eingebüßt. Dennoch blicken Analysten zuversichtlich in die Zukunft. Ist das jetzt die perfekte Einstiegschance?

    Microsoft-Aktie: Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab!


    Ungeachtet der bereits hohen Verluste in den vergangenen Wochen reißt die Negativ-Serie bei Microsoft nicht ab. Auch die Nachrichtenlage wird nicht besser.

    Chipkrise, Kurssturz, Auftragsboom – darum raten Analysten bei Bechtle zum Kauf


    Volle Auftragsbücher, vorsichtige Prognose – und trotzdem Hochstufung auf „Kaufen": Bei Bechtle klaffen Realität und Managementguidance weit auseinander. Was steckt dahinter?

    Wenn es bei Aktien beginnt, endet es bei Bitcoin, warnt Arthur Hayes


    Die Märkte setzten auf Hoffnung im Iran-Konflikt – doch für Arthur Hayes ist das trügerisch. Er warnt vor einem Ausverkauf bei Aktien, der auch Bitcoin unter Druck setzen könnte.

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