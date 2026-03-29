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    Israel und Iran setzen gegenseitige Angriffe fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Gegenseitige Angriffe zwischen Iran und Israel
    • Raketen schlugen in Wohngebiet südlich Teheran ein
    • Tausende Tote, mindestens 1500 zivile Opfer im Iran
    Israel und Iran setzen gegenseitige Angriffe fort
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und Israel setzten die gegenseitigen Angriffe fort. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, Raketen seien in einem Wohngebiet südlich von Teheran eingeschlagen, dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs afghanische Migranten. Das israelische Militär bestätigte Angriffe in der iranischen Hauptstadt sowie anderen Gebieten in dem Land. Ziel sei Infrastruktur des iranischen Machtapparats gewesen, hieß es.

    Das in den USA ansässigen Menschenrechtsnetzwerks HRANA schrieb in einem Bericht von Samstag, die Angriffe der vergangenen Tage auf den Iran seien die stärksten seit Kriegsbeginn gewesen. 74 Prozent der Angriffe hätten sich in Teheran ereignet. Nach Angaben von HRANA wurden mehr als 3.400 Menschen getötet, darunter mindestens 1.500 Zivilisten.

    Der Iran setzte derweil seine Raketenangriffe auf Israel fort. In verschiedenen Städten des Südens heulten die Warnsirenen. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es gebe keine Angaben zu Verletzten. Der Angriff galt nach Medienberichten auch der Wüstenstadt Dimona, die in der Nähe des israelischen Atomreaktors liegt. In dem Ort hatte es bei einem Angriff vor einer Woche Dutzende Verletzte und verheerende Zerstörungen in einem Wohngebiet gegeben. Iranische Medien meldeten Beschuss auf Israel. Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen./le/DP/zb





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