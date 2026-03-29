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    Syrien

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    Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Syrische Truppen melden Abwehr von Drohnenangriff
    • Vier Drohnen aus dem Irak griffen US Stützpunkt an
    • Spannungen im Irak und in Syrien eskalieren weiter
    Syrien - Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt
    Foto: Siarhei - 356130783

    DAMASKUS (dpa-AFX) - Die syrischen Regierungstruppen haben nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf eine US-Militärbasis aus dem Irak abgewehrt. Vier Drohnen aus dem Irak hätten den US-Stützpunkt angegriffen, teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Sipan Himo heute mit. "Wir betrachten den Irak als verantwortlich und rufen dazu auf, eine Wiederholung von Angriffen zu verhindern, die unsere Stabilität gefährden." Die Lage im Irak, der an den Iran grenzt, ist im Zuge des Kriegs in Nahost ebenfalls eskaliert. Dort kommt es sowohl zu Angriffen des US-Militärs auf mit dem Iran verbündete Milizen als auch zu Angriffen dieser Milizen auf Ziele der USA, darunter diplomatische Vertretungen und Stützpunkte. Der Irak grenzt im Nordwesten auch an Syrien./jot/DP/zb





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    Syrien Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt Die syrischen Regierungstruppen haben nach eigenen Angaben einen Drohnenangriff auf eine US-Militärbasis aus dem Irak abgewehrt. Vier Drohnen aus dem Irak hätten den US-Stützpunkt angegriffen, teilte der stellvertretende Verteidigungsminister Sipan …
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