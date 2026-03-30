Papperger schießt übers Ziel
"Spielen mit Legosteinen"- Papperger grantelt erneut gegen ukrainische Drohnen
Es ist nicht das erste Mal, dass Papperger kein gutes Haar an ukrainischen Drohnen lässt. Doch diesmal läuft das Fass über. Seine Aussagen sorgen für so scharfe Kritik, dass Rheinmetall versucht, die Lage zu entschärfen.
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Vielleicht ging es dem Rheinmetall-Chef nur darum die eigenen Produkte zu verteidigen, aber seine Aussagen in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic haben eine weltweite Kritik an Armin Papperger und Rheinmetall ausgelöst. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Papperger die Qualität von ukrainischen Drohnen anzweifelte, aber diesmal scheint der Rheinmetall-CEO das Fass zum überlaufen gebracht zu haben.
Hintergrund des Interviews von The Atlantic war die Frage, warum die Welt weiterhin Artillerie und Panzerfahrzeuge bestelle, wenn sie so "einfach" von ukrainischen Drohnen beschädigt oder zerstört werden können. Während der US-Journalist Simon Schuster annahm, dass der Rheinmetall-Chef über diese Entwicklung besorgt sei, war das Gegenteil der Fall. Der Chef des DAX-Konzerns zweifelte die Innovationskraft der ukrainischen Drohnen an.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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