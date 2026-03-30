"Spielen mit Legosteinen"- Papperger grantelt erneut gegen ukrainische Drohnen

Papperger fährt schwere Geschütze auf

Der Rheinmetall-Chef konterte die Frage nach ukrainischen Drohnen laut The Atlantic mit einer Gegenfrage: "Was ist denn die Innovation der Ukraine? Sie haben keine bahnbrechenden technologischen Entwicklungen vorzuweisen. Sie entwickeln Innovationen mit ihren kleinen Drohnen und rufen: ‚Wow!‘ Und das ist ja schön und gut. Aber das ist nicht die Technologie von Lockheed Martin, General Dynamics oder Rheinmetall."

Papperger legte sogar noch nach und fragte weiter, wer diese ukrainischen Drohnenbauer denn seien? Als Shuster verschiedene Produzenten nannte, reagierte Papperger spöttisch: "Das sind ukrainische Hausfrauen." Er ergänzte seine Kritik mit dem Hinweis auf die improvisierten Fertigungsmethoden vor Ort: "Sie haben 3D-Drucker in der Küche und produzieren Teile für Drohnen."

"Ära der Hausfrauen"

Antorten aus der Ukraine zum Interview von Papperger ließen nicht lange auf sich warten. "Wenn eine Drohne, die von ukrainischen 'Hausfrauen' gebaut wurde, ausreicht, um Panzer und Artillerie auszuschalten, dann sind wir wohl offiziell in der Ära der 'Hausfrauen' angekommen", antwortete der ukrainische Drohnenhersteller SkyFall auf Anfrage von The Atlantic.

Richart Woodruff, der laut eigenen Angaben die Ukraine im Russland-Konflikt schon seit 2022 unterstützt, nahm die Aussagen von Armin Papperger noch mit Humor auf: "Das sind ukrainische Hausfrauen. Die haben 3-D Drucker in der Küche und stellen damit Teile für Drohnen her. Das ist keine Innovation." – Rheinmetall-Chef Armin Papperger "Ich habe erst heute erfahren, dass ich eine ukrainische Hausfrau bin."

Olexander Kamyschin, Minister für ukrainische Industrie-Strategien und Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm die Aussagen des Rheinmetall-Chefs allerdings mit deutlich weniger Humor auf: "Rheinmetall behauptet, unsere #LEGODrones stünden #MadeByHousewives in deren Küchen. Na schön. Unsere #LEGODrones haben derweil bereits über 11.000 russische Panzer

@RheinmetallAG in Brand gesteckt."

Einen Tag später hatte sich Kamyschin immer noch nicht beruhigt und legte Armin Papperger Samstag eine weitere Tatsache ans Herz: "Ich besuche jährlich über 200 Militärfabriken. Dabei sehe ich immer wieder ukrainische Frauen, die gleichberechtigt mit Männern arbeiten. Sie sind großartige Hausfrauen, müssen aber dennoch hart in den Militärfabriken arbeiten. Sie verdienen Respekt, @RheinmetallAG

Aber nicht nur aus der Ukraine hagelte es Kritik an den Aussagen von Papperger. Unter dem Hashtag #LEGODrones kommt der Chef von Rheinmetall ebenfalls nicht gut weg. Dabei ist die umstrittene "Hausfrauen"-Aussage von Armin Papperger keineswegs neu. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Rheinmetall-Chef die ukrainische Drohnenproduktion in ähnlicher Weise heruntergespielt.

Auch bei der Präsentation der Jahreszahlen sowie auf mehreren Analystenkonferenzen wetterte Papperger gegen ukrainische Drohnen. Bislang ohne große Konsequenzen. Der Bericht in The Atlantic scheint aber das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. So sehr, dass Rheinmetall auf X Sonntag einen ersten Versuch unternahm, die Wogen etwas zu glätten:

"Wir haben höchsten Respekt vor den immensen Anstrengungen des ukrainischen Volkes, sich seit nunmehr über vier Jahren gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann in der Ukraine leistet einen unschätzbaren Beitrag. Es ist der Ukraine besonders hoch anzurechnen, dass sie trotz begrenzter Ressourcen so effektiv kämpft. Die Innovationskraft und der Kampfgeist des ukrainischen Volkes sind uns eine Inspiration. Wir sind dankbar der Ukraine mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen zu können."

Realität liegt auf dem Schlachtfeld: billig, effektiv, skalierbar

Tatsächlich hat sich die Drohnenstrategie der Ukraine als bemerkenswert effektiv erwiesen. Seit Beginn der russischen Invasion setzt das Land verstärkt auf günstige, oft modifizierte Kleindrohnen. Diese kosten teilweise weniger als 1.000 Euro und können dennoch militärisches Gerät im Wert von Millionen zerstören.

Besonders Kamikaze- und Aufklärungsdrohnen haben sich als zentrale Elemente der modernen Kriegsführung etabliert. Entscheidend ist dabei nicht nur die Technologie selbst, sondern die Skalierbarkeit: Die Ukraine produziert und modifiziert Drohnen in großer Zahl – schnell, flexibel und dezentral.

Mein Tipp: Abwarten bei Rheinmetall

Die Aussagen von Papperger werfen ein Schlaglicht auf einen grundlegenden Konflikt innerhalb der Branche: klassische Hochtechnologie versus pragmatische Low-Cost-Innovation.

Rheinmetall steht traditionell für schwere Systeme wie Panzer, Artillerie und Munition. Das Unternehmen wächst stark – zuletzt mit rund 9,9 Milliarden Euro Umsatz und einem Plus von 29 Prozent.

Doch der Ukraine-Krieg zeigt: Der Charakter moderner Konflikte verändert sich. Günstige, massenhaft einsetzbare Systeme gewinnen an Bedeutung und stellen etablierte Geschäftsmodelle infrage.

Nachfrage steigt trotz Papperger-Aussagen

Ironischerweise steigt parallel zur Kritik die internationale Nachfrage nach ukrainischer Drohnentechnologie. Länder im Nahen Osten interessieren sich zunehmend für entsprechende Systeme, insbesondere zur Abwehr iranischer Drohnenangriffe.

Die Ukraine hat in diesem Bereich praktische Erfahrung gesammelt und setzt auch auf technologisch anspruchsvolle Lösungen wie automatisierte Drohnenabwehr.

Moderne Kriegsführung im Umbruch

Die Debatte zeigt, wie stark sich die Rüstungsindustrie im Umbruch befindet. Der Ukraine-Krieg könnte langfristig dazu führen, dass günstige, flexible Systeme stärker in den Fokus rücken – auch bei westlichen Armeen.

Für etablierte Konzerne bedeutet das: Anpassung ist notwendig. Denn die Konkurrenz kommt nicht nur von anderen Großunternehmen, sondern zunehmend auch aus unerwarteten Richtungen.

Zusehen und zuhören, besser als Schlechtreden

Herrn Papperger sei gesagt: Die Konkurrenz schlecht zu reden, war schon immer ein schlechter Stil, hat selten zu Erfolg geführt und mehrfach dem eigenen Image geschadet. Am Ende entscheidet das Produkt im Zusammenspiel mit dem Preis-Leistungsverhältnis.

Und für die Zukunft sollten sich Herr Papperger ein mahnendes Beispiel anschauen. Ganz lange Zeit haben die deutschen Autobauer die chinesische Konkurrenz nur müde belächelt. Mittlerweile weht der Wind andersrum. Ein Fehler, den andere Branchen nicht wiederholen sollten.

Aktie ist angeschlagen

Obwohl die geopolitischen Konflikte nicht kleiner geworden sind, gerät die Aktie von Rheinmetall immer mehr ins Hintertreffen. Aktuell notiert das Papier rund 30 Prozent unter seinem Allzeithoch und ist damit aus der Korrektur-Phase in einen Bärenmarkt übergegangen. Zwar zeigt der Relative-Stärke-Index an, dass die Aktie in den überverkauften Bereich (unter 25) abgerutscht ist, aber großes Kaufinteresse kommt bei der Aktie noch nicht auf.

Zudem hat der Kurs die Unterstützung bei 1.400 Euro unterschritten. Jetzt könnte die Aktie sogar bis 1.200 Euro durchgereicht werden. Die überheblichen Kommentare von Chef Armin Papperger tragen sicherlich nicht dazu bei, dass Anleger wieder Lust auf die Aktie bekommen.

Anleger sollte mit einem "Kauf" abwarten, bis sich das Chartbild wieder aufhellt oder der Chef selbst zugreift. Auch wenn man seine Aussagen nicht immer gutheißen kann, beim "Kauf" der eigenen Aktie hat Armin Papperger in der Vergangenheit immer ein gutes Händchen bewiesen. Kommt der nächste Insidertrade von ihm, ist die Aktie einen Blick wert. Zuletzt hat der Rheinmetall-Chef im Dezember vergangenen Jahres zugegriffen.

Welche Rüstungsaktien gerade besser laufen als das Papier von Rheinmetall, haben wir uns in der vergangenen Woche in der wO Börsenlounge angeschaut. Werfen Sie doch mal einen Blick in die Folge rein.