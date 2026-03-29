Novartis publiziert weitere Studiendaten für Fabhalta

Fabhalta hat den Angaben zufolge in den USA und China zur Reduktion der Proteinurie bei IgAN bereits eine beschleunigte Zulassung erhalten. Auf Basis der nun vorliegenden Daten sei ein Antrag auf reguläre Zulassung bei der U.S. Food and Drug Administration eingereicht und mit Priority Review versehen worden./an/awp/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 128,7 auf Lang & Schwarz (29. März 2026, 17:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 261,88 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -21,52 %/+4,90 % bedeutet.