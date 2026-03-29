Iran warnt USA vor Einsatz von Bodentruppen

Wir alle müssen uns so schnell wie möglich so unabhängig wie möglich von Öl und Gas machen. Das ist ja nichts Neues. Dumm nur, dass uns Merkel, lobbyiert von Gas-Gerd im Hintergrund, auf den Gas-Kurs gebracht hat und Katherinchen nicht kapiert, dass das bei den massiv gesunkenen Speicherkosten in Zukunft gar nicht mehr in dem Maße nötig ist.





Was die Politik aber mal kapieren muss: Es macht keinen Sinn, funktionierende Kraftwerke abzubauen. Mit steigender Speicherkapazität helfen uns auch die vorhandenen Kohlekraftwerke, um durch den Winter zu kommen. Und da ist man nicht massiv abhängig von externen Quellen und muss nciht endlos Geld in Neubau von Kraftwerken stecken, die dann auch noch dauerhaft subventioniert werden müssen.





Kraftwerke stilllegen: Nein! Betriebsstunden reduzieren: Ja! (Kapiert man wirklich fast nur in Deutschland nicht.)