Aluminium unter Beschuss. Wie der Angriff auf Bahrain den Weltmarkt neu ordnet

Doch mit diesem Schlag hat sich die Lage verschoben: von einer angespannten Versorgungssituation hin zu einer strukturellen Verunsicherung.

Denn diesmal ging es nicht um blockierte Seewege oder steigende Versicherungsprämien. Es ging um Produktionskapazitäten selbst.

Eine Branche im Dauerstress

Aluminium ist ein unscheinbarer Werkstoff mit enormer systemischer Bedeutung. Ohne ihn läuft wenig: Automobilbau, Luftfahrt, Bauindustrie, Verpackung, Stromnetze, Windkraft. Entsprechend sensibel reagiert der Markt auf Störungen.

Die aktuelle Krise baut sich seit Wochen auf. Der Krieg zwischen den USA, Israel und Iran hat die strategisch zentrale Straße von Hormus destabilisiert. Lieferketten geraten ins Stocken, Schiffe werden umgeleitet, Frachtraten steigen.

Alba hatte bereits Anfang März drei Schmelzlinien stillgelegt – rund ein Fünftel seiner Kapazität. Kurz darauf erklärte das Unternehmen höhere Gewalt. Der Grund: Das produzierte Metall konnte schlicht nicht mehr verschifft werden.

Der Angriff verschärft diese Lage nun dramatisch. Denn er trifft nicht nur die Logistik, sondern die industrielle Basis selbst.

Der Golf als neuralgischer Punkt

Die Bedeutung der Region wird oft unterschätzt. Die Golfstaaten liefern rund neun Prozent des weltweiten Aluminiums. Für westliche Industrien ist ihr Anteil deutlich höher, da chinesisches Metall nicht vollständig substituierbar ist – sei es aus regulatorischen, qualitativen oder geopolitischen Gründen.

Neben Alba ist auch Emirates Global Aluminium (EGA) betroffen, einer der größten Produzenten weltweit. Gemeinsam stehen beide für mehrere Millionen Tonnen Jahresproduktion.

Das Problem: Diese Kapazitäten lassen sich kurzfristig nicht ersetzen. Aluminiumhütten sind keine flexiblen Anlagen. Ein ungeplanter Stillstand kann Monate dauern, ein vollständiger Neustart sogar Jahre.

Vier Schocks gleichzeitig

Die Branche steht derzeit unter einem seltenen Vierfachdruck.

Erstens: physische Angriffe.

Mit Bahrain und den Emiraten sind erstmals zentrale Produktionsstandorte direkt Ziel militärischer Aktionen geworden. Das verändert die Risikobewertung fundamental.

Zweitens: logistische Blockaden.

Die Straße von Hormus ist einer der wichtigsten Rohstoffkorridore der Welt. Millionen Tonnen Aluminium und Vorprodukte passieren sie jährlich. Wird diese Route unsicher, gerät das gesamte System ins Wanken.