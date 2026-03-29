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    Trumps Ex-Berater Bolton

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    Iran auch Europas Problem

    Für Sie zusammengefasst
    • Bolton rät Europa zu stärkerer Rolle im Irankonflikt
    • Irans Raketen reichen beinahe über ganz Europa
    • Europa darf nicht sagen Iran sei nicht unser Krieg
    Trumps Ex-Berater Bolton - Iran auch Europas Problem
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, rät Europa zu einer stärkeren Rolle im Konflikt mit dem Iran. "Iran liegt näher an Europa als an den USA", sagte Bolton in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Zudem reichten Irans Raketen offenbar weiter als erwartet und könnten beinahe ganz Europa erreichen. Auch wirtschaftlich sei der Kontinent wegen der gestiegenen Ölpreise betroffen. Außerdem sei Europa immer wieder Ziel iranisch gesteuerter Terrorangriffe.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte den Angriff Israels und der USA auf den Iran kritisiert und gesagt: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden." Bolton sagte dazu: "Europa sollte, was seine Reaktion auf Trump angeht, einmal tief durchatmen und sich fragen: Was ist am besten für uns?" Die nationalen Interessen der Amerikaner und Europäer lägen hier eng beisammen.

    Der frühere Diplomat fügte hinzu: "Wenn die Europäer sagen, Iran ist nicht unser Krieg, dann erlaubt das Trump zu sagen, nun, die Ukraine ist nicht Amerikas Krieg." Das helfe nur Russlands Staatschef Wladimir Putin.

    Bolton war unter Trump 2018/2019 Nationaler Sicherheitsberater. Er trat im Streit mit dem Präsidenten zurück und wurde zu einem seiner schärfsten Kritiker./bf/DP/he





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