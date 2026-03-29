dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
- AS Rom interessiert an Julian Brandt von BVB
- Novartis legt Zwei-Jahresdaten zu Fabhalta vor
- Mediamarkt-Saturn Übernahme stockt in Österreich
'Gazzetta dello Sport': AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt
ROM - Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund . Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.
Novartis publiziert weitere Studiendaten für Fabhalta
BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat finale Zwei-Jahres-Daten aus der Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN zu Fabhalta (Iptacopan) bei IgA-Nephropathie vorgelegt. Die Resultate wurden im New England Journal of Medicine publiziert und gleichzeitig auf dem World Congress of Nephrology 2026 vorgestellt.
Sinkende Umsätze - auf welche Trends Euronics setzt
DITZINGEN - Der Elektronikfachhändler Euronics hofft angesichts sinkender Umsätze und verhaltener Konsumstimmung auf Wachstum mit neuen Geschäftsfeldern, zum Beispiel bei Produkten für Mütter oder Haustiere. Man wolle weitere Absatzkanäle erschließen, sagte Vorstandssprecher Benedict Kober der Deutschen Presse-Agentur am Sitz der Genossenschaft im schwäbischen Ditzingen bei Stuttgart.
Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
DÜSSELDORF/WIEN - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com kommt in Österreich nicht voran. Dort seien die Gespräche über eine Freigabe schwierig, teilte der Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy AG mit. Es sei deshalb unklar, ob das Geschäft wie geplant im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werde.
Iran-Krieg lässt Düngerpreise steigen
MÜNCHEN - Der Iran-Krieg zieht eine Gefahr für Bauern und Lebensmittelpreise rund um den Globus nach sich: Mineraliendünger hat sich auf den Weltmärkten seit Jahresbeginn um rund 30 bis 40 Prozent verteuert. Das sagt Philipp Spinne, der Geschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Damit ist eine ähnliche Situation eingetreten wie im Februar 2022: "Die Weltmarktpreise für Stickstoffdünger nähern sich immer mehr dem Höchstniveau an, das wir zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hatten", sagt Spinne.
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Weitere Meldungen
-Sommerflugplan am BER - 155 Ziele im Programm
-Nasa will Überschallflugzeug 'X-59' häufiger testen
-ROUNDUP 2/Angeschlagene Bahn: Schnieder sorgt sich um Demokratie -Banaszak warnt vor Merz-Gedankenspielen zum Kohleausstieg -Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank -IW: Jede zehnte Firma bietet Wohnraum für Beschäftigte -Dobrindt spricht sich für KI-Kameras an Bahnhöfen aus -Social-Media-Verbot für Kinder vor rechtlichen Hürden°
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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.
/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 261,88 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -21,52 %/+4,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Man verspielt halt jedes Vertrauen auch am Aktienmarkt, wenn man seine Strategie im Zickzack-Kurs immer wieder komplett ändert.
Es ist noch nicht so lange her, da erklärte die Geschäftsführung Medienwirksam, dass es bei Borussia Dortmund zukünftig keine Ausstiegsklauseln mehr geben würde.
Seit einiger Zeit werden diese nun aber wieder angewendet.
Bei Schlotterbeck, falls es dazu kommen sollte wird keinerlei Ruhe einkehren.
Immer wird es um die Klausel Gerüchte und Medienberichte geben, weil jeder englische Verein diese aus der Portokasse bezahlen kann.
Wenn es dann sportlich oder wirtschaftlich nicht so läuft, muss es eine Kapitalerhöhung beim BVB richten wie schon so oft seit dem Börsengang.
Jetzt ist man aber mittlerweile in der prekären Lage, dass man kein Festgeld Konto mehr hat, sondern hohe Nettoverschuldung.
Eine gute sportliche Saison wie in diesem Jahr führt direkt zu einer deftigen Gewinnwarnung.
Was der Aktienmarkt aus dem ganzen macht sehen wir ja gerade.
Der Vorsprung vom BVB ggü quasi allen Vereinen hinter Bayern hat sich extrem erhöht
- Frankfurt
- RB Leipzig
die müssen Spieler verkaufen, auch wenn sie die CL schaffen sollten, deren Bilanzen sehen katastrophal aus, es drohen Sanktionen wg Verstössen financial fairplay:
- Hoffenheim
Hopp hat extrem massiv investiert, jedes Jahr. Bei Qualifikation zu internationalen Wettbewerben drohen Sanktionen seitens der UEFA. Hoffenheim wird also wie immer in so einer Situation die besten Spieler verkaufen müssen und hätte dann anschließend eine Mehrbelastung aus internationalen Spielen.
- Leverkusen
bei Leverkusen droht das Verpassen der CL, eine totale Katastrophe, nachdem sie knapp 200 Mio in den Kader investiert haben. In vier Jahren zweimal die CL verpasst? Ist völlig absurd, wie schnell Simon Rolfes seine Jahrhundert Mannschaft fast komplett verkauft hat, ein extremer Fehler.