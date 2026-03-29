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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • AS Rom interessiert an Julian Brandt von BVB
    • Novartis legt Zwei-Jahresdaten zu Fabhalta vor
    • Mediamarkt-Saturn Übernahme stockt in Österreich
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    'Gazzetta dello Sport': AS Rom hat Interesse an BVB-Profi Brandt

    ROM - Der italienische Fußballclub AS Rom hat einem Medienbericht zufolge Interesse an Julian Brandt von Borussia Dortmund . Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat die Roma den Offensivspieler für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Zwischen dem Umfeld des 29-Jährigen und dem Serie-A-Verein habe es schon Kontakte gegeben, hieß es in dem Bericht weiter.

    Novartis publiziert weitere Studiendaten für Fabhalta

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    BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat finale Zwei-Jahres-Daten aus der Phase-III-Studie APPLAUSE-IgAN zu Fabhalta (Iptacopan) bei IgA-Nephropathie vorgelegt. Die Resultate wurden im New England Journal of Medicine publiziert und gleichzeitig auf dem World Congress of Nephrology 2026 vorgestellt.

    Sinkende Umsätze - auf welche Trends Euronics setzt

    DITZINGEN - Der Elektronikfachhändler Euronics hofft angesichts sinkender Umsätze und verhaltener Konsumstimmung auf Wachstum mit neuen Geschäftsfeldern, zum Beispiel bei Produkten für Mütter oder Haustiere. Man wolle weitere Absatzkanäle erschließen, sagte Vorstandssprecher Benedict Kober der Deutschen Presse-Agentur am Sitz der Genossenschaft im schwäbischen Ditzingen bei Stuttgart.

    Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

    DÜSSELDORF/WIEN - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com kommt in Österreich nicht voran. Dort seien die Gespräche über eine Freigabe schwierig, teilte der Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy AG mit. Es sei deshalb unklar, ob das Geschäft wie geplant im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werde.

    Iran-Krieg lässt Düngerpreise steigen

    MÜNCHEN - Der Iran-Krieg zieht eine Gefahr für Bauern und Lebensmittelpreise rund um den Globus nach sich: Mineraliendünger hat sich auf den Weltmärkten seit Jahresbeginn um rund 30 bis 40 Prozent verteuert. Das sagt Philipp Spinne, der Geschäftsführer des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV). Damit ist eine ähnliche Situation eingetreten wie im Februar 2022: "Die Weltmarktpreise für Stickstoffdünger nähern sich immer mehr dem Höchstniveau an, das wir zu Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hatten", sagt Spinne.

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    Weitere Meldungen

    -Sommerflugplan am BER - 155 Ziele im Programm
    -Nasa will Überschallflugzeug 'X-59' häufiger testen
    -ROUNDUP 2/Angeschlagene Bahn: Schnieder sorgt sich um Demokratie -Banaszak warnt vor Merz-Gedankenspielen zum Kohleausstieg -Terrorermittlungen nach Anschlagsversuch auf Pariser US-Bank -IW: Jede zehnte Firma bietet Wohnraum für Beschäftigte -Dobrindt spricht sich für KI-Kameras an Bahnhöfen aus -Social-Media-Verbot für Kinder vor rechtlichen Hürden°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 2,98 auf Tradegate (27. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 261,88 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6741. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -21,52 %/+4,90 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Spieler, Transfers und Aufstellungen; in den letzten sieben Tagen finden sich keine Beiträge zur Kursentwicklung, Bewertung, fundamentalen Kennzahlen oder technischen Analyse der Borussia Dortmund-Aktie.
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