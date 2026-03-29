SAP-Aktie: Vom Highflyer in den Abwärtstrend - wie tief geht die Korrektur?

Trotz des massiven Rücksetzers liegt der Kurs damit immer noch deutlich über dem Ausgangsniveau von 2023 - die langfristige Aufwärtsbewegung ist also nicht vollständig negiert, die kurzfristige Lage aber klar angeschlagen.

Die SAP-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine beeindruckende Rally hingelegt - gefolgt von einer brutalen Korrektur. Ausgehend von rund 114,50 Euro Ende März 2023 stieg der Kurs bis auf ein Hoch von etwa 280,45 Euro am 17.02.2025. Seitdem befindet sich die Aktie jedoch in einem klaren Abwärtstrend und notiert aktuell (Schlusskurs vom 26.03.2026: 145,64 Euro) knapp 48 % unter dem Rekordhoch.

Rückblick: Drei Phasen - Aufbruch, Übertreibung, Absturz

Phase 1: Bodenbildung und moderater Aufwärtstrend (2023)

Ab März 2023 pendelte die SAP-Aktie zunächst im Bereich um 115-130 Euro. Das damalige Tief der letzten drei Jahre liegt bei 114,50 Euro (29.03.2023). Im weiteren Jahresverlauf schob sich der Kurs Schritt für Schritt nach oben und erreichte zum Jahresende 2023 wieder den Bereich um 140 Euro. Technisch war dies eine solide, aber unaufgeregte Aufwärtsbewegung, geprägt von Seitwärtsphasen und nur moderaten Rücksetzern.

Phase 2: Starker Haussetrend und Rekordhoch (2024 bis Anfang 2025)

Ab Anfang 2024 zog die Dynamik deutlich an. Mit dem Sprung über die Zone um 150 Euro (Januar 2024) begann eine steilere Aufwärtsbewegung. Wichtige Marken unterwegs:

160-170 Euro: nachhaltig hinter sich gelassen im Februar/März 2024

180-190 Euro: Etablierung als neue Basis im Sommer 2024

200-220 Euro: Durchbruch im Herbst 2024, klarer Haussemodus

240 Euro: neues Kurscluster im Dezember 2024

Rekordhoch ca. 280,45 Euro am 17.02.2025

Zwischen März 2023 und Februar 2025 legte die Aktie damit in der Spitze um rund +145 % zu - eine klassische Hausse, die im Bereich 260-280 Euro zunehmend Übertreibungsmerkmale zeigte.

Phase 3: Topbildung und harter Trendbruch (ab Frühjahr 2025)

Nach dem Rekordhoch folgte keine scharfe Kehrtwende, sondern zunächst eine längere Verteilungsphase:

Zwischen Frühjahr und Sommer 2025 pendelte SAP überwiegend im Bereich 250-270 Euro. Mehrere Anläufe nach oben scheiterten - ein typisches Zeichen dafür, dass große Adressen beginnen, Positionen abzubauen.



