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    Pakistan bereit zu baldiger Ausrichtung von Iran-Gesprächen

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan richtet Gespräche zwischen USA und Iran aus
    • Iran und USA vertrauen Pakistan als Vermittler
    • China unterstützt Pakistans Vermittlungsinitiative
    Pakistan bereit zu baldiger Ausrichtung von Iran-Gesprächen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan hat sich bereiterklärt, in den kommenden Tagen Gespräche zwischen den USA und dem Iran auszurichten. Das teilte der pakistanische Außenminister, Ishaq Dar, am Abend (Ortszeit) mit. "Pakistan wird es als Ehre empfinden, in den kommenden Tagen bedeutsame Gespräche zwischen den beiden Seiten auszurichten und zu ermöglichen, um eine umfassende und dauerhafte Beilegung des andauernden Konflikts zu erreichen", hieß es.

    Pakistan sei sehr erfreut darüber, dass sowohl der Iran als auch die USA ihr Vertrauen in Pakistan als Vermittler bei diesen Gesprächen zum Ausdruck gebracht hätten. Auch China unterstütze uneingeschränkt Pakistans Initiative, Gespräche zwischen dem Iran und den USA zu veranstalten, hieß es weiter.

    Davor hatte Dar die Außenminister Saudi-Arabiens, Ägyptens und der Türkei zu Gesprächen über den Iran-Krieg in Islamabad empfangen. Dazu hieß es von Dar, man habe sehr ausführlich über die aktuelle Lage in der Region gesprochen. Man habe zudem mögliche Wege zu einem baldigen und dauerhaften Ende des Krieges in der Region erörtert./vee/DP/zb





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