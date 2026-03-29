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    Iran

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    Stromversorgung in Teheran wurde angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erneute Angriffe von USA und Israel im Iran am Abend
    • Stromausfälle in mehreren Stadtteilen Teherans gemeldet
    • Israel meldet Angriffe auf Führungskräfte in Teheran
    Iran - Stromversorgung in Teheran wurde angegriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEHERAN (dpa-AFX) - Aus dem Iran wurden am Abend (Ortszeit) erneut schwere Angriffe der USA und Israels gemeldet. Nach Angaben des iranischen Energieministeriums zielten die jüngsten Attacken auf Anlagen der Stromversorgung in der Hauptstadt Teheran. Infolgedessen kam es am Abend (Ortszeit) in verschiedenen Stadtteilen zu Stromausfällen. Einsatzteams seien in die betroffenen Gebiete entsandt worden, um die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen, berichtete der Staatssender Irib unter Berufung auf das Ministerium. Die israelische Armee meldete unterdessen neue Angriffe auf Ziele der iranischen Führung in Teheran. Das Militär machte zunächst allerdings keine Angaben zu den genauen Zielen der abermaligen Angriffswelle./str/DP/zb





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