Eli Lilly greift nach der nächsten Pharma-Revolution

Insilico gilt als eines der am weitesten entwickelten KI-Pharmaunternehmen der Branche gilt. Das Unternehmen erhält zunächst 115 Millionen Dollar als Vorauszahlung. Der Großteil des Gesamtvolumens hängt von regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen ab, hinzu kommen gestaffelte Umsatzbeteiligungen. Im Gegenzug erhält Lilly exklusive weltweite Rechte zur Entwicklung und Vermarktung potenzieller Wirkstoffe. Welche Krankheitsgebiete konkret adressiert werden sollen, ließen beide Seiten offen.

Der US-Pharmariese Eli Lilly treibt seine KI-Strategie mit einem milliardenschweren Deal voran. Gemeinsam mit dem in Hongkong gelisteten Biotech-Unternehmen Insilico Medicine will der Konzern künftig Medikamente entwickeln, die mithilfe künstlicher Intelligenz entstehen. Das Gesamtvolumen der Vereinbarung kann bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar erreichen.

Die Zusammenarbeit baut auf einer 2023 geschlossenen KI-Softwarelizenz auf und weitet sich nun deutlich aus. Lilly bekommt Zugang zu den KI-Plattformen von Insilico, die laut CEO Alex Zhavoronkov den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess abdecken. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits 28 Wirkstoffe mithilfe generativer KI entwickelt, knapp die Hälfte davon befindet sich bereits in klinischen Studien.

Zhavoronkov sagte dem US-Sender CNBC: "Lilly ist uns in manchen Bereichen der KI überlegen." Die Partnerschaft wird aus seiner Sicht zur gegenseitigen Ergänzung. Als Teil der Vereinbarung wird Insilico Mitglied von Lillys Gateway Labs, einem Netzwerk für Biotech-Entwicklung.

Für Eli Lilly kommt die Kooperation zur richtigen Zeit. Der Konzern profitiert derzeit stark vom Boom seiner Abnehmmedikamente, investiert aber massiv in die nächste Innovationswelle. Ziel ist es, die traditionell langwierige und kostspielige Arzneimittelforschung deutlich zu beschleunigen. KI-Modelle könnten dabei helfen, neue Wirkstoffkandidaten schneller zu identifizieren und Moleküle effizienter zu designen.

Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Milliarden Dollar das wertvollste Pharmaunternehmen der Welt. Die Aktie notiert aktuell bei rund dem 35- bis 40-Fachen des erwarteten Jahresgewinns – eine Bewertung, die ambitionierte Wachstumserwartungen spiegelt und wenig Spielraum für Enttäuschungen lässt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 878,2EUR auf NYSE (28. März 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.





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