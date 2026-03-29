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    LAIQON AG: EBITDA, Kapitalmaßnahmen & Prime-Standard-Upgrade im Überblick

    Trotz spürbarer Ergebnisverbesserung bleibt das EBITDA 2025 klar hinter den Erwartungen zurück – nun sollen umfangreiche Finanzierungs- und Strukturmaßnahmen gegensteuern.

    LAIQON AG: EBITDA, Kapitalmaßnahmen & Prime-Standard-Upgrade im Überblick
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    • Vorläufiges konsolidiertes EBITDA 2025 ca. -2,9 Mio. EUR (Verbesserung gegenüber Vorjahr -3,8 Mio.), aber deutlich unter dem Analystenkonsens von rund 0,6 Mio. EUR; belastet durch einmalige Sonder- und Personalaufwendungen (~1,9 Mio.) sowie Rückstellungen (~0,6 Mio.).
    • Beschlossene Finanzierungsmaßnahmen: Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bis 2,350,000 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.350.000 neuen Aktien zum Zeichnungspreis von 4,30 EUR (Ausschluss des Bezugsrechts) sowie neue Unternehmensanleihe 2026/31 bis zu 20,0 Mio. EUR mit 6,50% p.a.; beide im Private Placement.
    • Vorliegende Investorenvereinbarungen: Zusagen über 6,5 Mio. EUR für die Barkapitalerhöhung und 4,5 Mio. EUR für die Anleihe; Vorstand erwartet ein Mindestplatzierungsvolumen von 11 Mio. EUR sowie zusätzliche Verhandlungen über einen Finanzierungsbeitrag von 5 Mio. EUR (mit einer Ausfallgarantie eines Bestandsinvestors über 3,5 Mio. EUR).
    • Trotz der Maßnahmen besteht weiterer Finanzierungsbedarf über die kommenden 12 Monate hinaus wegen Stundungsvereinbarungen mit Gläubigern über insgesamt rund 6 Mio. EUR.
    • Veröffentlichung und Testierung: Die Abschlussprüfung bzw. Testierung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 kann erst nach Eintragung der Barkapitalerhöhung abgeschlossen werden; deshalb verschiebt sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich auf Mitte April 2026.
    • Geplante gemischte Sachkapitalerhöhung: Rückkauf von Teilschuldverschreibungen bis zu 16,0 Mio. EUR gegen neue Aktien und Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe (Ausgabekurs noch festzulegen); dadurch Eigenkapitalsteigerung von ca. 9,5 Mio. EUR, Reduktion der Rückzahlungsverpflichtungen (z. B. von 25 Mio. auf ~12 Mio. EUR für die Wandelschuldverschreibungen) und Lock‑up der ausgegebenen Aktien bis zur Ordentlichen Hauptversammlung 2027; zudem Prüfung eines Wechsels vom Scale in den Prime Standard (angestrebt 2027).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei LAIQON ist am 31.03.2026.


    LAIQON

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