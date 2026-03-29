LAIQON sichert erfolgreiche Aufbauphase ab – Jetzt mehr erfahren
Der Konzern stellt die Weichen für profitables Wachstum: neue Finanzierung, Schuldenumbau, Kostensenkung und steigende AuM sollen die Basis für die Strategie GROWTH‑28 stärken.
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- Langfristige Konzernfinanzierung 2026–2031 beschlossen: Barkapitalerhöhung bis zu 2,35 Mio. EUR (Ausgabepreis 4,30 EUR) und neue Unternehmensanleihe 2026/31 bis zu 20,0 Mio. EUR mit 6,50% p.a.; Emissionen als Private Placements, erwartetes Mindestplatzierungsvolumen ≥ 11 Mio. EUR plus möglicher zusätzlicher Investorbeitrag von 5 Mio. EUR (Bestandsinvestor trägt Ausfallgarantie 3,5 Mio. EUR).
- Geplanter Umtausch/Wandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital: Teile der Wandelschuldverschreibungen 2023 und bis zu 3,0 Mio. EUR der Anleihe 2025/30 sollen u. a. in neue Anleihe bzw. Sachkapitalerhöhung getauscht werden, nominell zu 100% angerechnet. Ziel: Eigenkapitalsteigerung um rund 9,5 Mio. EUR.
- Reduzierung und Glättung der Rückzahlungsverpflichtungen: Volumen zinstragender Verbindlichkeiten soll um rund 16,0 Mio. EUR gesenkt werden, Rückzahlungs-peaks 2027/28 reduziert und Fälligkeitsprofil bis 2031 verlängert.
- Start eines Kostensenkungsprogramms zur Unterstützung der GROWTH‑28‑Strategie mit dem Ziel, die Cost‑Income‑Ratio auf ca. 70% im Full‑Year‑Effekt 2027 zu verbessern (Optimierung von Prozessen und Personalstrukturen).
- Deutliches AuM‑Wachstum: Konzern‑AuM ca. 10,29 Mrd. EUR (Stand 28.02.2026); Digital‑Wealth‑AuM bei ca. 0,95 Mrd. EUR (nahe 1 Mrd.); White‑Label‑Lösungen rund 385 Mio. EUR AuM; MainFirst‑Portfolio stieg seit Übernahme von 2,1 auf 2,6 Mrd. EUR.
- Vorläufige Pro‑forma‑Kennzahlen 2025: Umsatzerlöse pro‑forma 44,2 Mio. EUR (Vj. 31,0 Mio.); Pro‑forma‑EBITDA ca. +0,7 Mio. EUR (berichtetes EBITDA 2025 vorauss. -2,9 Mio., belastet durch Einmaleffekte); Vorstand prüft Wechsel in den Prime Standard (regulierter Markt) für 2027.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei LAIQON ist am 31.03.2026.
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