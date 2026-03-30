Horror bei Vonovia! Standard Lithium schwach! Globex Mining stark! Nimmt der Kurshorror bei Vonovia ein Ende? Mehr als 25 % hat die Betongold-Aktie in den vergangenen Wochen verloren. In der vergangenen Woche strichen Analysten dann auch noch ihre Kursziele zusammen. Doch es gibt auch Positives. Ist jetzt der …



