Horror bei Vonovia! Standard Lithium schwach! Globex Mining stark!
Nimmt der Kurshorror bei Vonovia ein Ende? Mehr als 25 % hat die Betongold-Aktie in den vergangenen Wochen verloren. In der vergangenen Woche strichen Analysten dann auch noch ihre Kursziele zusammen. Doch es gibt auch Positives. Ist jetzt der …
Foto: esg-aktien.de
Nimmt der Kurshorror bei Vonovia ein Ende? Mehr als 25 % hat die Betongold-Aktie in den vergangenen Wochen verloren. In der vergangenen Woche strichen Analysten dann auch noch ihre Kursziele zusammen. Doch es gibt auch Positives. Ist jetzt der Zeitpunkt zu kaufen gekommen? Vielleicht auch bei Globex Mining? Die Aktie des Rohstoffinkubators ist im März auch zurückgekommen und bietet jetzt eine interessante Einstiegschance. Das Unternehmen ermöglicht ein risikoreduziertes Investment im Bereich der Rohstoffexploration und der Newsflow ist weiterhin positiv. Und was macht Standard Lithium? Die Aktie ist schwach. Verlieren Anleger die Geduld?
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