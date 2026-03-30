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    Verdopplungschance fürs Depot: Zwischen dem Nordex-Druck, der Nel ASA-Hoffnung und dem RE Royalties-Geheimtipp.

    Der Markt für grüne Energien ist derzeit ein regelrechtes Schlachtfeld. Auf der einen Seite stehen die etablierten großen Firmen, die sich um die Margen im globalen Wettbewerb herumschlagen. Auf der anderen Seite lauern innovative kleinere …

    Verdopplungschance fürs Depot: Zwischen dem Nordex-Druck, der Nel ASA-Hoffnung und dem RE Royalties-Geheimtipp.
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Markt für grüne Energien ist derzeit ein regelrechtes Schlachtfeld. Auf der einen Seite stehen die etablierten großen Firmen, die sich um die Margen im globalen Wettbewerb herumschlagen. Auf der anderen Seite lauern innovative kleinere Unternehmen, die das Spiel komplett neu definieren. Viele Anleger fragen sich daher, ob sie z. B. auf die bewährte Windkraft von Nordex setzen sollen, oder ob der Wasserstoff-Traum von Nel ASA der richtige Weg zum Reichtum ist. Vielleicht liegt aber auch die wahre Chance ganz woanders, abseits der „normalen Pfade“. RE Royalties zeigt z. B. gerade eindrucksvoll, wie man mit einem klugen Modell den Markt von hinten aufrollt. Während die Großen noch nach ihrer Form suchen, hat sich dieser Wert in den letzten Wochen schnell mal verdoppelt. In diesem Bericht analysieren wir, warum genau jetzt der Moment für eine strategische Entscheidung gekommen ist. Wir schauen tief in die Bilanzen und die brandaktuellen News der letzten Tage. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, welche Aktie(n) Ihr Depot demnächst wirklich nach vorne bringen könnte(n).

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