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    Kommission für Krankenversicherung legt Vorschläge vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Kommission empfiehlt Reform der gesetzlichen Kassen
    • Zehn Fachleute aus Gesundheit, Recht und Ökonomie
    • Finanzlücke von mindestens 14 Milliarden Euro bis 2027
    Kommission für Krankenversicherung legt Vorschläge vor
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts immer höherer Milliardenausgaben und steigender Beiträge legt eine Expertenkommission am Montag erste Empfehlungen für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherungen vor. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte das Gremium im Herbst eingesetzt. Die schwarz-rote Koalition strebt zügige Beschlüsse zur Kostendämpfung und für mehr Effizienz an, um neue Anhebungen der Zusatzbeiträge der Versicherten zu vermeiden. Für 2027 wird eine Finanzlücke von mindestens 14 Milliarden Euro erwartet.

    Der unabhängigen Kommission gehören zehn Professorinnen und Professoren an, unter anderem aus Gesundheits- und Rechtswissenschaften, Ethik und Volkswirtschaftslehre. Der Arbeitsauftrag sieht noch einen weiteren Bericht zu umfassenderen Reformschritten vor. Warken hatte deutlich gemacht, dass alle Versorgungsbereiche, Ausgaben und Einnahmen auf den Prüfstand kommen./sam/DP/he





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