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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 10. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine bis 10 April 2026
    • Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten tagesaktuell
    • Schwerpunkte Verbraucherpreise PMI BIP Zinsentscheidungen
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 10. April 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. April

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:15 DEU: Suss Mircotec, Jahreszahlen
    07:35 DEU: Secunet Security Networks, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

    DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 2/26
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 3/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 2/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 3/26 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 3/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 3/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 3/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    14:00 DEU: Pk Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zu Empfehlungen zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailiiert)
    07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen
    07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall) 13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung
    13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung
    14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung
    18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen
    22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

    DEU: PSI, Jahreszahlen
    ITA: UniCredit, Hauptversammlung (und außerordentliche Hauptversammlung)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26
    01:30 JPN: Arbeitslosenuote 2/26
    01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26
    01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Halbjahr 2025

    10:00 DEU: Jahres-Pressegespräch Fachvereinigung Edelmetalle, Pforzheim

    INT: Informelles Treffen der Forschungsminister der EU-Staaten

    JPN: Frankreichs Präsident Macron zu Besuch in Japan

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:30 CHE: Clariant, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Februar 2026 10:30 DEU: VNG, Bilanz-Pk, Leipzig
    12:30 DEU: Bayer, Pharma Media Day 2026
    19:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Hauptversammlung
    USA: Pkw-Absatz 3/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Tankan Q1/26
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Wirtschaftsforschungsinstitute, Pk zum Frühjahrsgutachten 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 2/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 2/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung 3/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 3/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 3/26
    16:30 USA: EIA, Ölbericht
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    CHN: China schafft Steuerrückerstattung für exportierte Photovoltaikprodukte ab, Peking
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:30 LUX: SES, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 3/26
    10:00 EUR: EZB Monatsbericht
    11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 2/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pressefrühstück zum Thema «Kurs halten: Handelsbeziehungen und EU-Industriepolitik in stürmischen Zeiten - Auswirkungen auf Niedersachsen» Unter anderen nimmt der Vorsitzende des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA) und Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (CCC), Bernd Lange, teil.

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
    16:00 USA: ISM Services 3/26

    Feiertag "Karfreitag"

    AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

    Börsen Japan, Russland, China geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    ---

    HINWEIS
    Feiertag "Ostermontag"

    AUT, AUS, BEL, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

    Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Evotec, Geschäftsbericht
    08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
    15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
    15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
    USA: FedEx, Freight Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
    08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

    SONSTIGE TERMINE
    18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
    10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
    10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
    13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
    13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
    14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
    15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
    14:30 USA: Realeinkommen 3/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025
    18:00 RUS: BIP Q4/25
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

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