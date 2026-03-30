Israels Armee setzt Angriffe in Teheran fort
Für Sie zusammengefasst
- Israelische Luftwaffe setzt Angriffe im Iran fort
- Armee meldet Angriffe auf Infrastruktur in Teheran
- Trump berichtet von Zerstörung vieler Ziele im Iran
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
TEL AVIV/TEHERAN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe setzt ihre Angriffe im Iran fort. Es werde "militärische Infrastruktur" in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die Armee am frühen Morgen ohne nähere Angaben mit. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das US-Militär habe "viele seit langem verfolgte Ziele" im Iran angegriffen und zerstört. Israel und die USA hatten ihren gemeinsamen Krieg gegen die Islamische Republik vor gut einem Monat begonnen./ln/DP/zb
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