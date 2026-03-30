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    Trump meldet Zerstörung weiterer Ziele im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär griff nach Trumps Angaben Ziele an
    • Trump schrieb auf Truth Social Großer Tag im Iran
    • Trump machte keine Angaben zu weiteren Einzelheiten
    Trump meldet Zerstörung weiterer Ziele im Iran
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump im Iran mehrere wichtige Ziele angegriffen und zerstört. "Großer Tag im Iran", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Viele seit langem verfolgte Ziele seien vom "großartigen" US-Militär, dem besten und tödlichsten der Welt, ausgeschaltet und zerstört worden, erklärte er. Weitere Einzelheiten dazu nannte Trump jedoch nicht./ln/DP/zb



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    Trump meldet Zerstörung weiterer Ziele im Iran Das US-Militär hat nach Angaben von Präsident Donald Trump im Iran mehrere wichtige Ziele angegriffen und zerstört. "Großer Tag im Iran", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Viele seit langem verfolgte Ziele seien vom "großartigen" …
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