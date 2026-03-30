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    Israels Armee

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    Erneut Drohnen der Huthi-Miliz abgefangen

    Für Sie zusammengefasst
    • Zwei Drohnen aus dem Jemen von Israel abgefangen
    • Huthi-Miliz kämpft an der Seite Irans im Krieg
    • Miliz kontrolliert weite Teile Jemens, erhält Hilfe
    Israels Armee - Erneut Drohnen der Huthi-Miliz abgefangen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat Israel erneut mit Drohnen angegriffen. Es seien zwei Drohnen aus dem Jemen abgefangen worden, teilte die israelische Armee in der Nacht mit. Zuvor hatten im Raum der Hafenstadt Eilat am Roten Meer im Süden Israels die Sirenen geheult.

    Die islamistische Huthi-Miliz war am Samstag an der Seite Teherans in den vor einem Monat von Israel und den USA gegen den Iran begonnenen Krieg eingetreten. Innerhalb von kurzen Abständen feuerten die Huthi Raketen und Drohnen auf Israel ab, die jedoch nach israelischen Armeeangaben allesamt abgefangen wurden.

    Die Miliz kontrolliert weite Teile des Jemens und erhält von der iranischen Führung militärische Unterstützung. Während des Gaza-Kriegs hatte sie Israel regelmäßig beschossen, aber auch im Roten Meer und dem sich südlich anschließenden Golf von Aden Handelsschiffe attackiert./ln/DP/zb





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