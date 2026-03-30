Israels Armee bestraft Bataillon nach Gewalt gegen Reporter

Ein CNN-Team hatte die Folgen eines Angriffs israelischer Siedler und die Errichtung eines illegalen AuÃŸenpostens dokumentieren wollen, als sie nach eigenen Angaben von israelischen Soldaten angegriffen und gewaltsam festgesetzt worden waren.

TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Nach Gewalt israelischer Soldaten gegen Journalisten des US-Fernsehsenders CNN im besetzten Westjordanland hat die ArmeefÃ¼hrung ein ganzes Reservebataillon vom Dienst suspendiert. Das Bataillon werde einem Prozess zur StÃ¤rkung seiner "fachlichen und ethischen Grundlagen" unterzogen, teilte das MilitÃ¤r in der Nacht mit.

Schwere VorwÃ¼rfe gegen israelische Soldaten



CNN filmte den Vorfall. Korrespondent Jeremy Diamond hatte auf X geschrieben, die Soldaten hÃ¤tten einen Fotografen angegriffen und sein Team festgehalten. Laut dem internationalen Presseverband Foreign Press Association (FPA) hatten sich die Journalisten deutlich ausgewiesen. Die Soldaten aber hÃ¤tten wiederholt versucht, die Aufnahmen zu verhindern. Einer der israelischen Soldaten habe daraufhin einen CNN-Journalisten in den WÃ¼rgegriff genommen, ihn zu Boden geworfen und seine Kamera beschÃ¤digt.

Der Verband sprach von einem direkten Angriff auf die Pressefreiheit. Die israelische ArmeefÃ¼hrung leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein. Die beispiellose Suspendierung eines ganzen Bataillons solle als Abschreckung unter den Soldaten dienen, schrieb das israelische Nachrichtenportal ynet. Die Soldaten des Bataillons seien "schockiert Ã¼ber die Kollektivstrafe" gewesen. Eine solche Einheit umfasst in aller Regel mehrere Hundert Soldatinnen und Soldaten.

Anstieg israelischer Siedlergewalt



Mit Beginn des Gaza-Kriegs vor zweieinhalb Jahren war es im Westjordanland zu einem erheblichen Anstieg von Gewalt israelischer Siedler gegen PalÃ¤stinenser und deren Besitz gekommen. Den israelischen SicherheitskrÃ¤ften wird immer wieder vorgeworfen, sie gingen nicht entschlossen genug dagegen vor oder stellten sich sogar auf die Seite der aggressiven Siedler./ln/DP/zb



