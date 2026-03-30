Lake Victoria Gold 2026 vor dem Schritt zur Goldproduktion

Das Lake Victoria Goldfield in Tansania zählt zu den produktivsten Goldregionen des Kontinents. Mehrere Weltklasse-Lagerstätten haben die geologische Bedeutung dieser Provinz belegt – und genau hier positioniert sich Lake Victoria Gold (TSX-V: LVG / WKN A3E4WC) als aufstrebender regionaler Konsolidierer. Was das Unternehmen von anderen Junior-Minern unterscheidet, sind weniger die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten als vielmehr die Art, wie es Kapital einsetzt und welche Partner es an seiner Seite hat.

Tansania: Unterschätzter Bergbaustandort mit wachsender Reife

Tansania hat sich in den vergangenen Jahren als einer der stabilsten Bergbaustandorte Subsahara-Afrikas etabliert. Unter der aktuellen Regierung wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen für ausländische Investoren schrittweise verbessert. Der Bergbausektor trägt heute mehr als 50 Prozent zum Exportwert des Landes bei, das Bruttoinlandsprodukt wächst mit rund 6 Prozent pro Jahr.

Ein Detail, das externe Beobachter häufig als Investitionshemmnis werten, erweist sich bei näherer Betrachtung als durchaus investorenfreundlich: die gesetzlich verankerte staatliche Beteiligung von 16 Prozent („Carried Interest“). Da der tansanische Staat damit direkt am wirtschaftlichen Erfolg einer Mine partizipiert, sinkt strukturell die Wahrscheinlichkeit nachträglicher, destabilisierender Gesetzesänderungen. Es handelt sich um einen Anreizmechanismus zur Risikoausrichtung zwischen privatem Investor und öffentlicher Hand – kein Sonderfall, sondern Modell vieler rohstoffreicher Länder weltweit.

Zusätzlich bietet Tansania einen konkreten Steueranreiz: Die obligatorische Gold-Royalty sinkt von 6 auf 4 Prozent, sofern das geförderte Gold im Inland raffiniert wird. Für angehende Produzenten wie Lake VIctoria, die langfristig im Land operieren wollen, ergibt sich daraus ein messbarer Margenvorteil.

Das Imwelo-Projekt: Finanzierter Weg zur Erstproduktion

Das Herzstück der kurzfristigen Strategie ist das Imwelo-Projekt, das Lake Victoria für 5,5 Millionen CAD in Aktien erworben hat. Die geografische Lage ist günstig: Imwelo befindet sich nur 12 Kilometer von der Geita Goldmine entfernt, die von AngloGold Ashanti betrieben wird – dem größten Goldproduzenten Tansanias. Die Bergbaulizenz wurde kürzlich für zehn Jahre erneuert, die rechtliche Grundlage für den Abbau ist damit gesichert.

Das Imwelo-Projekt von Lake Victoria in Nachbarschaft zu AngloGolds Geita-Mine; Quelle: Lake Victoria Gold

Was Imwelo für investitionsinteressierte Beobachter besonders interessant macht, ist nicht allein das Ressourcenpotenzial, sondern die Art der geplanten Finanzierung. Der geschätzte Investitionsbedarf (CAPEX) liegt bei rund 15 Millionen US-Dollar. Lake Victoria plant, diesen überwiegend über einen sogenannten Gold-Loan des spezialisierten Anbieters Monetary Metals zu decken – ein Instrument, das eine auf Gold lautende Kreditstruktur nutzt und damit klassische, verwässernde Eigenkapitalrunden sowie restriktive Bankfinanzierungen vermeidet. Dieser Ansatz ist im Junior-Mining-Segment ungewöhnlich und verdient Beachtung: Er signalisiert, dass das Management aktiv nach Wegen sucht, die Aktienbasis der bestehenden Anteilseigner zu schonen.

Die technischen Eckdaten des Projekts im Überblick:

CAPEX: ca. 15,03 Mio. USD

ca. 15,03 Mio. USD Zielproduktion (Jahr 1–2): 12.000 Unzen Gold p.a.

12.000 Unzen Gold p.a. Zielproduktion (ab Jahr 3): 24.000 Unzen Gold p.a.

24.000 Unzen Gold p.a. Metallurgische Gewinnungsrate: > 90 % (bestätigt)

> 90 % (bestätigt) AISC: ca. 1.500 USD/Unze

ca. 1.500 USD/Unze Realisierungsmodell: EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management)

Bei geschätzten so genannten all-in sustaining costs (AISC) von rund 1.500 US-Dollar und dem derzeitigen Goldpreisumfeld ergäbe sich bei den aktuellen Marktpreisen eine solide operative Marge. Zu beachten ist, dass AISC-Schätzungen bei noch nicht in Betrieb befindlichen Projekten regelmäßig Anpassungen unterliegen; Investoren sollten hier eine angemessene Sicherheitsmarge einkalkulieren.

Jüngste Bohrergebnisse (Februar 2026) unterstreichen das Explorationspotenzial unterhalb des geplanten Minendesigns: Eine Probe lieferte 14,7 Gramm Gold pro Tonne über 5 Meter im Abschnitt „Area C“ und bestätigte, dass sich die Mineralisierung bis in eine vertikale Tiefe von über 250 Metern erstreckt – deutlich unterhalb der historischen Grubenplanungen. Dies eröffnet Perspektiven für eine Verlängerung der Minenlebensdauer und potenziell höhere Ressourcenzahlen.

Das Tembo-Projekt: Langfristiges Explorations-Upside in Weltklasse-Nachbarschaft

Nicht nur Imwelo aber soll kurzfristigen Cashflow liefern soll, sondern auch das Tembo-Projekt soll dem Unternehmen bald erste Erlöse liegen. Die Lage ist bemerkenswert: Tembo grenzt direkt an die Bulyanhulu-Mine von Barrick Gold – einer der bedeutendsten Goldminen des Kontinents mit einer Ressourcenbasis von rund 20 Millionen Unzen. In Tembo wurden insgesamt bereits über 28 Millionen US-Dollar an Explorationsausgaben und rund 50.000 Bohrmeter investiert.

Nun wird Lake Victoria über eine geplante Kooperation mit Nyati Resources Zugang zu einer 500-Tonnen-pro-Tag-Aufbereitungsanlage erhalten, die sich derzeit in der Kommissionierung befindet. Nyati soll neben der Infrastruktur bis zu 2 Millionen US-Dollar an Entwicklungskapital zur Verfügung stellen; Lake Victoria übernimmt dafür die operative Führung. Das Modell ist kapitalschonend und generiert frühzeitig verwertbare Produktionsdaten für die Erschließung der Hauptvorkommen wie Ngula 1.

Strategische Partnerschaften: Barrick Gold und die Taifa Group

Die wohl stärkste externe Bestätigung für das Potenzial von Lake Victorias Tembo-Lizenzen kam einerseits von Barrick Gold. Der ehemals weltgrößte Goldproduzent hat sechs Explorationslizenzen von Lake Victoria in einer Transaktion übernommen, deren Gesamtwert im Maximalfall bis zu 60 Millionen US-Dollar erreichen kann. Barrick hält nach dieser Transaktion pro forma rund 3 Prozent an Lake Victoria. Entscheidend ist jedoch die Struktur der Zahlungsströme: Bis zu 45 Millionen US-Dollar sind als sogenannte „Contingent Payments“ ausgestaltet, also an Meilensteine geknüpft – gestaffelt nach definierten Unzenmengen (20 USD/oz für die erste Million, 10 USD/oz für die zweite und 5 USD/oz für jede weitere Unze bis maximal 5 Millionen Unzen). Für Lake Victoria bedeutet dies: Exploration auf den abgetretenen Flächen – dotiert mit 9 Millionen US-Dollar durch Barrick – generiert potenziell signifikante Zahlungen, ohne eigene Kapitalaufwendungen zu erfordern.

Gleichermaßen strategisch ist die Partnerschaft mit der tansanischen Taifa Group unter Rostam Aziz, einem erfahrenen Unternehmer mit exzellenten politischen Verbindungen im Land. Diese Beziehung verleiht Lake Victoria neben finanziellen Mitteln auch Zugang zu lokalem Know-how und Netzwerken, die für regulatorische Prozesse in Schwellenländern oft wichtiger sind als technische Kompetenz allein. Solche Ankerbeteiligungen sind im afrikanischen Junior-Mining-Segment ein anerkanntes Mittel zur Risikominderung.

Management und Kapitalstruktur

Das Führungsteam von Lake Victoria vereint Kapitalmarkterfahrung mit operativem Know-how in der Region. Simon Benstead, der sowohl als CFO als auch als Chairman fungiert, verantwortet die Kapitalseite. CEO Marc Cernovitch bringt operative Erfahrung im Junior-Mining-Bereich mit. Als besonders wertvoller Berater gilt David Scott (Special Advisor), der auf über vier Jahrzehnte Erfahrung in Afrika zurückblickt und die Bulyanhulu-Mine einst als Technical Manager begleitete und auch lange für das Nachbarprojekt Tembo verantwortlich zeichnete.

Die Kapitalstruktur per aktuellem Stand:

Issued & Outstanding: 195.058.323 Stammaktien

Voll verwässert (inkl. Warrants & RSUs): 227.719.695 Aktien

Barrick Gold (pro forma): ca. 3 %

Taifa Group: Strategischer Ankerinvestor

Management & Insider: Signifikante Beteiligung

Die Beteiligungen von Barrick und der Taifa Group sowie die signifikante Management-Beteiligung deuten auf eine übereinstimmende Interessenlage zwischen Insidern und Außenaktionären hin – ein in der Regel positives Signal für externe Investoren.

Ausblick 2026: Katalysatoren und Risiken

Für das laufende Jahr hat LVG eine Reihe von Meilensteinen kommuniziert, die – sollten sie eintreten – das Bewertungsprofil des Unternehmens erehblich verändern könnten:

– Produktionsstart Imwelo: Der geplante Übergang zur aktiven Förderung, finanziert durch den Gold-Loan, würde Lake Victoria formal vom Explorer zum Cashflow-produzierenden Unternehmen machen – ein Statuswechsel, der historisch mit Bewertungssprüngen verbunden ist.

– Operative Erträge via Nyati: Die Inbetriebnahme der 500-tpd-Anlage und deren Beschickung mit Erz von Tembo würde eine zweite Ertragsquelle eröffnen, ohne erheblichen Kapitaleinsatz zu erfordern.

– Explorationsergebnisse von Barrick: Das mit 9 Millionen US-Dollar dotierte Bohrprogramm auf den übertragenen Lizenzflächen könnte Meilensteine erreichen, die direkt zu Zahlungen an Lake Victoria führen würden.

Unterm Strich präsentiert sich Lake Victoria als ein herausragend im Land vernetztes Junior-Unternehmen mit klarer Strategie, ausgeprägter Kapitaldisziplin und zwei vielversprechenden Projekten, die beide vergleichsweise kurzfristig in Produktion gehen könnten – und beide in der Nähe zu den bekanntesten Goldminen Afrikas liegen. Wie CFO Simon Benstead Goldinvest.de kürzlich auf der PDAC 2026 in Toronto erklärte, hat das Unternehmen zudem auch das große Bild im Blick. Geplant ist nämlich, mit Tembo und Imwelo als Basis das Lake Victoria Goldfield weiter zu konsolidieren und so in ganz andere Größenordnung vorzustoßen!

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