JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Absatz des Krebs-Antikörpers Enhertu habe im Februar um 27 Prozent höher gelegen als im Vorjahr, schrieb Richard Vosser am Montag nach der Datenauswertung. Der Trend sei damit solide./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 163,5EUR auf Lang & Schwarz (29. März 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.