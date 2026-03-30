JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte solide gelaufen sein mit einem überraschend starken Start von Wegovy als Abnehmpille, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Er geht dennoch davon aus, dass der Marktkonsens weiter sinken muss./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST
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Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 30,47EUR auf Lang & Schwarz (29. März 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
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