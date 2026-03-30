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    DAX-FLASH

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    Weiter Abwärts in Richtung 22.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schwächer vor Ostern nahe Marke 22.000 Punkten
    • Iran-Krieg ohne Pause Trump ruft Frist für Hormus
    • Brent steigt fast vier Prozent auf rund 117 Dollar
    DAX-FLASH - Weiter Abwärts in Richtung 22.000 Punkte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag schwächer in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,6 Prozent niedriger auf 22.160 Punkte. Damit begibt er sich nochmals näher heran an die Marke von 22.000 Punkten, die vor einer Woche schon einmal getestet wurde. Unter 21.863 Punkten würde der Dax auf ein Tief seit dem Zollschock im April 2025 fallen. Sein Minus seit dem Zwischenhoch von Ende Februar wächst auf etwa 13 Prozent an.

    Laut der Commerzbank gibt es im Iran-Krieg auch zu Beginn der fünften Kriegswoche "keine Atempause". Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. US-Präsident Donald Trump räumt dem Iran noch eine Woche Zeit ein, um die für den weltweiten Öl- und Gashandel so wichtige Straße von Hormus freizugeben.

    Auch am derzeit maßgeblichen Ölmarkt zeichnet sich vor diesem Hintergrund keine Entspannung ab. Ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai stieg in der Nacht auf Montag um bis zu vier Prozent auf fast 117 Dollar. Damit näherte sich der Ölpreis wieder dem vor drei Wochen erreichten Zwischenhoch von 119,50 Dollar. Er bleibt damit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen der Anleger. Verbraucherpreisdaten aus Deutschland und Belgien könnten daher am Montag Bedeutung zukommen./tih/zb





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