Dividenden Termine (ex-dates) KW 14 / 2026

Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 14 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im März 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 14 / 2026.

+0,49 %

30.03.

Die Dividendenrenditen in der KW 14 / 2026 reichen von +0,49 % bei Micron Technology bis +9,31 % bei der Silver Spike Investment Aktie.

Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

Hinweis zu Dividenden in der KW 14 / 2026

Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 14 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im März 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im März, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.