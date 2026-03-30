JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Viele Marktteilnehmer hätten den Antikörper Amlitelimab ohnehin bereits abgeschrieben, schrieb Richard Vosser am Montag nach der Präsentation von Studiendaten gegen Atopische Dermatitis auf der US-Dermatologenkonferenz. Die Aktien der Briten dürften nach einem zweiten Fall von Kaposi-Sarkom in der Patientengruppe mit langer Amlitelimab-Behandlung am Montag dennoch um 1 bis 2 Prozent schwächer laufen als der Gesamtmarkt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:26 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 81,77EUR auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

