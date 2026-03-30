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    JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Viele Marktteilnehmer hätten den Antikörper Amlitelimab ohnehin bereits abgeschrieben, schrieb Richard Vosser am Montag nach der Präsentation von Studiendaten gegen Atopische Dermatitis auf der US-Dermatologenkonferenz. Die Aktien der Briten dürften nach einem zweiten Fall von Kaposi-Sarkom in der Patientengruppe mit langer Amlitelimab-Behandlung am Montag dennoch um 1 bis 2 Prozent schwächer laufen als der Gesamtmarkt./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:26 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 81,77EUR auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: SANOFI
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00, was eine Steigerung von +15,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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