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    Secunet Security Networks veröffentlicht testierten Geschäftsbericht 2025 & bestätigt vorläufige Zahlen

    Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und prall gefüllte Auftragsbücher: Der Konzern legt 2025 bei Umsatz, Ergebnis und Bilanzkennzahlen deutlich zu und bestätigt den Ausblick.

    Secunet Security Networks veröffentlicht testierten Geschäftsbericht 2025 & bestätigt vorläufige Zahlen
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz steigt um 13 % auf 458,8 Mio. Euro (2024: 406,4 Mio. Euro).
    • Operatives Ergebnis deutlich besser: EBIT 51,6 Mio. Euro (+21 %), EBITDA 74,9 Mio. Euro (+24 %); EBIT‑Marge 11,3 %, EBITDA‑Marge 16,3 %.
    • Auftragseingang wächst um 26 % auf 531,9 Mio. Euro; Quartal 4 stark mit 218,0 Mio. Euro (+71,5 %); Auftragsbestand steigt um 36 % auf 278,9 Mio. Euro.
    • Segmententwicklung: Public Sector 412,2 Mio. Euro (+11 %) — Treiber Defence&Space mit zweistelligen Raten (jetzt ~ein Drittel des Umsatzes); Business Sector 46,6 Mio. Euro (+27 %).
    • Starke Bilanzkennzahlen: Konzernergebnis 33,3 Mio. Euro (+19 %) bzw. Ergebnis je Aktie 5,15 Euro; Zahlungsmittel und Äquivalente 87,4 Mio. Euro (31.12.2025) und das Unternehmen bleibt schuldenfrei.
    • Ausblick 2026 bestätigt: Umsatz erwartet 460–500 Mio. Euro, EBIT 53–58 Mio. Euro, EBITDA 76–84 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Secunet Security Networks ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 170,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 170,50EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.291,62PKT (-2,12 %).


    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650





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