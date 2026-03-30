Mutares: Starkes Portfolio-Update in Energy, Defense & Infrastruktur

Das Portfolio von Mutares profitiert aktuell von einem strukturellen Wachstumszyklus in den Segmenten Energy, Defense und Infrastruktur.

Die Unternehmen Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec verzeichnen einen starken Auftragseingang und steigende Profitabilität.

Der Markt für Energie, Verteidigung und Infrastruktur ist durch steigende Investitionen, geopolitische Spannungen und Megatrends wie Elektrifizierung und Digitalisierung geprägt.

Efacec profitiert vom Ausbau der europäischen Energieinfrastruktur und hat eine Auftragspipeline von rund 1,5 Mrd. EUR, mit einem erwarteten EBITDA von 40–50 Mio. EUR für 2026.

NEM Energy wächst im globalen Ausbau der Energieinfrastruktur, mit einem Auftragseingang von über 500 Mio. EUR in den ersten Monaten 2026.

Magirus erweitert sein Geschäft in den Bereich Defense & Security, mit einem Auftragsbestand von knapp 1 Mrd. EUR und einem Umsatzziel von etwa 500 Mio. EUR in 2026/2027.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,88EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.291,62PKT (-2,12 %).





