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    Mutares: Starkes Portfolio-Update in Energy, Defense & Infrastruktur

    Mutares nutzt den Rückenwind eines globalen Investitionsschubs: Energie, Verteidigung und Infrastruktur treiben Wachstum, Auftragsvolumen und Profitabilität im Portfolio voran.

    Mutares: Starkes Portfolio-Update in Energy, Defense & Infrastruktur
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Portfolio von Mutares profitiert aktuell von einem strukturellen Wachstumszyklus in den Segmenten Energy, Defense und Infrastruktur.
    • Die Unternehmen Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec verzeichnen einen starken Auftragseingang und steigende Profitabilität.
    • Der Markt für Energie, Verteidigung und Infrastruktur ist durch steigende Investitionen, geopolitische Spannungen und Megatrends wie Elektrifizierung und Digitalisierung geprägt.
    • Efacec profitiert vom Ausbau der europäischen Energieinfrastruktur und hat eine Auftragspipeline von rund 1,5 Mrd. EUR, mit einem erwarteten EBITDA von 40–50 Mio. EUR für 2026.
    • NEM Energy wächst im globalen Ausbau der Energieinfrastruktur, mit einem Auftragseingang von über 500 Mio. EUR in den ersten Monaten 2026.
    • Magirus erweitert sein Geschäft in den Bereich Defense & Security, mit einem Auftragsbestand von knapp 1 Mrd. EUR und einem Umsatzziel von etwa 500 Mio. EUR in 2026/2027.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,88EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.291,62PKT (-2,12 %).


    mutares

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