    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    613 Aufrufe 613 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec: Rekordumsatz 2025 – Alle Prognosen erfüllt!

    SUSS MicroTec meldet Rekordumsatz, spürt aber Gegenwind bei Margen und Cashflow – und setzt dennoch auf ambitioniertes Wachstum bis 2030.

    SUESS MicroTec: Rekordumsatz 2025 – Alle Prognosen erfüllt!
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
    • Der Konzernumsatz von SUSS MicroTec stieg im Geschäftsjahr 2025 um 12,6 % auf 503,2 Mio. €, was einen Rekord in der 77-jährigen Unternehmensgeschichte darstellt.
    • Der Auftragseingang im vierten Quartal 2025 erreichte mit 117,5 Mio. € den höchsten Wert des Jahres, während das Gesamtjahr aufgrund schwächerer Nachfrage bei 354,3 Mio. € lag.
    • Die Bruttomarge lag 2025 bei 35,7 %, die EBIT-Marge bei 13,1 %, wobei beide Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind.
    • Für 2026 prognostiziert SUSS einen Umsatz zwischen 425 und 485 Mio. €, mit einem erwarteten leichten Rückgang und einer EBIT-Marge von 8 bis 10 %.
    • Die Investitionen in den neuen Standort in Taiwan beeinflussten den Free Cashflow, der 2025 bei -22,6 Mio. € lag, und es ist eine Dividende von 0,04 € je Aktie geplant.
    • Bis 2030 strebt SUSS einen Umsatz von 750 bis 900 Mio. € an, mit einer angestrebten Verbesserung der Bruttomarge auf 43–45 % und der EBIT-Marge auf 20–22 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.

    Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,26EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,79 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,41EUR das entspricht einem Minus von -1,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.291,62PKT (-2,12 %).


    SUESS MicroTec

    -14,53 %
    -23,84 %
    -18,27 %
    +30,65 %
    +50,22 %
    +129,57 %
    +116,38 %
    +408,55 %
    +78,81 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUESS MicroTec: Rekordumsatz 2025 – Alle Prognosen erfüllt! SUSS MicroTec meldet Rekordumsatz, spürt aber Gegenwind bei Margen und Cashflow – und setzt dennoch auf ambitioniertes Wachstum bis 2030.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     