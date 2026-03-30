SUESS MicroTec: Rekordumsatz 2025 – Alle Prognosen erfüllt!

Der Konzernumsatz von SUSS MicroTec stieg im Geschäftsjahr 2025 um 12,6 % auf 503,2 Mio. €, was einen Rekord in der 77-jährigen Unternehmensgeschichte darstellt.

Der Auftragseingang im vierten Quartal 2025 erreichte mit 117,5 Mio. € den höchsten Wert des Jahres, während das Gesamtjahr aufgrund schwächerer Nachfrage bei 354,3 Mio. € lag.

Die Bruttomarge lag 2025 bei 35,7 %, die EBIT-Marge bei 13,1 %, wobei beide Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind.

Für 2026 prognostiziert SUSS einen Umsatz zwischen 425 und 485 Mio. €, mit einem erwarteten leichten Rückgang und einer EBIT-Marge von 8 bis 10 %.

Die Investitionen in den neuen Standort in Taiwan beeinflussten den Free Cashflow, der 2025 bei -22,6 Mio. € lag, und es ist eine Dividende von 0,04 € je Aktie geplant.

Bis 2030 strebt SUSS einen Umsatz von 750 bis 900 Mio. € an, mit einer angestrebten Verbesserung der Bruttomarge auf 43–45 % und der EBIT-Marge auf 20–22 %.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SUESS MicroTec ist am 30.03.2026.

Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,26EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,79 % im Minus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,41EUR das entspricht einem Minus von -1,76 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.291,62PKT (-2,12 %).





