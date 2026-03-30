Inmitten des Iran-Krieges: Aufwärtschancen jetzt bei diesen Werten?

Montag, 30. März: Rezolve AI

Die Aktien von Werbetechnologieunternehmen standen bei Anlegerinnen und Anlegern aufgrund des hohen Wachstums und der frühen Adaption von KI-Technologien hoch im Kurs. Mit Unternehmen wie AppLovin und The Trade Desk ließen sich in den vergangenen Jahren viel Geld verdienen.

Doch die Branche ist schnelllebig – und abhängig von Großkonzernen wie Alphabet und Apple und deren Browser- und Cookie-Richtlinien. Die Werbewirksamkeit einer zuvor erfolgreichen Vermarktungsplattform kann mit der nächsten Änderung für Werbekunden bereits hinfällig sein. Inzwischen dominieren fallende Kurse das Geschehen.

Ein weiteres Beispiel für die hohe Dynamik in der Branche ist Rezolve AI. Die Aktie des britischen Unternehmens war zwischenzeitlich eine von risikoaffinen Privatanlegerinnen und -anlegern gehypte und zauberte in den vergangenen Monaten eine dementsprechend aufregende Berg- und Talfahrt auf das Börsenparkett. Doch so richtig zu durchschauen ist das Unternehmen nicht, das zuletzt auch durch wiederholte Kapitalerhöhungen und Zukäufe aufgefallen ist. Kern des Produkt- und Dienstleistungsportfolios sind KI-gestützte Softwareplattformen, die Online-Einzelhändlern höhere Verkäufe und deren Kundinnen und Kunden ein vereinfachtes Shopping-Erlebnis bieten sollen.

Wachstumsstark ist Rezolve AI jedenfalls. Nach Erlösen von rund 40 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 werden für 2026 350 Millionen US-Dollar angestrebt. Das hatte das Unternehmen bereits im Januar per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Angesichts jährlich wiederkehrender Erlöse von 209 Millionen US-Dollar ist das ein erreichbares Ziel – dem jetzt aber Glaubwürdigkeit verlieren werden muss, zumal die Schätzungen für das abgelaufene Quartal bei mageren 23 Millionen US-Dollar und einem Verlust von 0,04 US-Dollar je Aktie liegen.

Am Optionsmarkt wetten Händlerinnen und Händler jedenfalls darauf, dass die Zahlen einschlagen werden. 77,8 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionen liegen auf der Call-Seite. Ihnen steht ein Anteil von 22,2 Prozent an Put-Optionen gegenüber. Bei der Aktie muss mit einer Kursreaktion von bis zu 21,6 Prozent gerechnet werden.

Dienstag, 31. März: FactSet

Datenspezialisten sind wie Software-Aktien in den vergangenen Wochen von einer Verkaufslawine erfasst worden. Am Markt wird das Szenario gespielt, dass KI-Agenten künftig auch geistig und intellektuell anspruchsvoll Tätigkeiten übernehmen und damit spezialisierten Unternehmen in der Finanz-, Verlags- und Wissenschaftsbranche das Geschäft streitig machen könnten.

Diese Angst hat auch den Finanzdienstleister FactSet erfasst, der im Wesentlichen ein Konkurrent von Bloomberg ist und vor allem Wirtschafts- und Finanzdaten anbietet. Die Aktie hat gegenüber dem Jahreswechsel rund ein Drittel ihres Wertes verloren. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr stehen sogar Verluste von über 55 Prozent zu Buche.

Dadurch ist auch die Unternehmensbewertung in den Keller gerauscht, die jetzt bei einem KGVe 2026 von 11,2 und damit um fast 60 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel liegt. Sollte des FactSet daher gelingen, die Wachstumssorgen mit starken Zahlen und einem zuversichtlichen Ausblick zu zerstreuen, könnte die Aktie vor einer dynamischen Gegenbewegung stehen – nicht zuletzt auch aufgrund eines Leerverkaufsinteresses von inzwischen fast 20 Prozent. Die Chance auf einen Doppelboden liegt aus technischer Perspektive jedenfalls vor.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von 6,0 Prozent auf knapp 605 Millionen US-Dollar gerechnet. Der Gewinn soll mit 4,38 US-Dollar je Aktie (auf bereinigter Basis) um 10 Cent über dem Vorjahreswert liegen. Das stellt eine lösbare Aufgabe dar.

Die Verunsicherung vor den Zahlen ist angesichts einer eingepreisten Kursreaktion von 11,8 Prozent groß. Nichtsdestotrotz wettet eine Mehrheit der Händlerinnen und Händler auf einen steigenden Aktienkurs. Die Call-Quote liegt bei 65,1 Prozent, der Put-Anteil dementsprechend bei 34,9 Prozent.

Dienstag, 31. März: Nike

Die Wachstumskrise in der Sportartikelbranche hält an, nachdem der sogenannte Athleisure-Trend in den vergangenen Jahren abgeflaut ist und hohe Lebenshaltungskosten Verbraucherinnen und Verbraucher rund um den Globus zum Sparen zwingen. Vor allem Nike befindet sich in einer hartnäckigen Krise, da das Unternehmen sich einerseits wachsender Konkurrenz ausgesetzt sieht und andererseits auch der Markenwert gelitten hat, nachdem das Unternehmen Produkte an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden vorbei entwickelt hat.

Der neue CEO Elliott Hill will, um das Unternehmen zurück in die Erfolgsspur zu bringen, verstärkt auf den Großhandel und weniger auf das Direct-to-Consumer-Geschäft setzen. Das steht im Gegensatz zur Strategie der Konkurrenz, da das D2C-Geschäft in den vergangenen Jahren als Königsweg mit höheren Margen galt. Die Quartalszahlen am Dienstagabend werden daher zum Lackmustest, ob Hill mit der neuen Strategie Erfolg hat oder nicht. Die Hürde hierfür ist durchaus hoch, da Erzrivale Adidas zuletzt mit einer starken Geschäftsentwicklung punkten konnte, auch wenn sich das angesichts des schwachen Gesamtmarktumfeldes aktuell nicht in der Aktienkursentwicklung niederschlägt.

Von Nike erwarten sich Analystinnen und Analystinnen einen mit 11,23 Milliarden US-Dollar minimal geringeren Umsatz als im Vorjahresquartal. Bei den Erträgen steht das Unternehmen jedoch vor einer weiteren schlappe. Nach 0,54 US-Dollar pro Aktie soll der Konzern im abgelaufenen Quartal nur noch 0,28 US-Dollar Gewinn pro Aktie erwirtschaftet haben. Dementsprechend hoch liegt trotz der seit Jahren anhaltenden Kursmisere mit einem Wert von 33,9 noch immer das KGV, was die Messlatte für Nike höher legt und eine Erholung der Aktie erschwert.

Trotz allen Widrigkeiten fehlt es der Aktie nicht an Fans. Vor den Zahlen in der kommenden Woche liegen 66,2 Prozent der am Freitag verfallenden Optionskontrakte auf der Call-Seite, womit die Bullen klar in der Mehrzahl sind. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 9,6 Prozent.

Mittwoch, 01. April: Conagra Brands

Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt gehören schon seit Monaten auch die Aktien von US-Lebensmittelkonzernen. Die Branche kämpft mit schwachem Wachstum, der steigenden Bedeutung von Handels- und Eigenmarken sowie sinkenden Margen infolge gestiegener Produktionskosten.

Trotz ihres defensiven Charakters, günstigen Unternehmensbewertungen und überdurchschnittlichen Dividendenrenditen standen daher auch Papiere wie General Mills, Kraft Heinz und Conagra Brands auf dem Verkaufszettel von Investoren. Die Anteile des Spezialisten für tiefgekühlte Nahrungsmittel und Snacks haben seit dem Jahreswechsel über 12 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Verluste erschütternde 42,6 Prozent.

Das spiegelt wider, dass die Umsätze zwar weitestgehend konstant geblieben sind, die Profitabilität nach einem Gewinn von 1,15 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 aber das Vorzeichen gewechselt hat. Wenn es also zu einem Rebound der Aktie kommen soll, die inzwischen eine Ausschüttung von 9,2 Prozent zu einem KGVe 2026 von 8,8 bietet, muss das Unternehmen neben Zahlen besser als befürchtet einen realistischen und nachvollziehbaren Plan dazu vorlegen, möglichst rasch in die Gewinnzone zurückzukehren.

Vom Markt gefordert sind Konzernerlöse in Höhe von 2,76 Milliarden US-Dollar (-2,8 Prozent) und ein Ertragsergebnis von 0,40 US-Dollar je Anteil. Das würde gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr einen Rückgang um 20 Prozent entsprechen.

Bei der Aktie ist mit einer Kursreaktion von bis zu 6,4 Prozent zu rechnen. Das ist die größte implizierte Bewegung seit etlichen Quartalen und demonstriert die hohe Unsicherheit, die durch eine überwältigende Put-Quote von 85,9 Prozent unterstrichen wird – das ist schon fast ein Kontraindikator.

Donnerstag, 02. April: Aehr Test Systems

Mit einer Rezolve AI vergleichbar atemberaubenden Volatilität handelten in den vergangenen Jahren auch die Anteile von Aehr Test Systems. Nach einem ersten auch von Privatanlegerinnen und -anlegern getrieben Hype im Jahr 2023 mit einem Allzeithoch bei fast 50 US-Dollar fiel die Aktie innerhalb von zwei Jahren um fast 90 Prozent – nur um sich jetzt ebenso druckvoll zurückzumelden. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten beträgt das Plus über 300 Prozent.

Dem Unternehmen spielt der anhaltende KI- und Halbleiterboom in die Hände. Aehr Test Systems bietet Verfahren zur Qualitäts- und Sicherheitskontrolle für Halbleiterprodukte an. Dazu gehören auch sogenannte "Burn-ins", also Belastungstestverfahren. Zunächst hatte sich das Unternehmen auf Chips für E-Fahrzeuge spezialisiert, jetzt hat sich der Fokus auf KI-Halbleiter verschoben, die aufgrund ihres dauerhaften Einsatzes besonders hohen Belastungsansprüchen genügen müssen.

Die Geschäftsentwicklung ist zuletzt ebenso wie der Aktienkurs sehr sprunghaft gewesen. Auch die Profitabilität schwankte von Quartal zu Quartal, sodass noch kein dauerhafter Beweis über die finanzielle Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells vorliegt. Um den seit dem Jahreswechsel um über 70 Prozent gestiegenen Aktienkurs zu rechtfertigen, müssen Zahlen und Ausblick genau diesen liefern. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird allerdings mit einem Umsatzrückgang von 18,3 auf 10,9 Millionen US-Dollar und einem Vorzeichenwechsel beim bereinigten Ertrag von +0,07 zu jetzt -0,07 US-Dollar je Anteil gerechnet.

Am Optionsmarkt genießt das Unternehmen gegenwärtig das Vertrauen der Händlerinnen und Händler, die angesichts einer Call-Quote von 76,7 Prozent mehrheitlich mit steigenden Kursen rechnen. Die zu erwartende Kursreaktion ist gewaltig und liegt gegenwärtig bei über 20 Prozent.

Weitere nennenswerte US-, China-ADR-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Freitag, 27. März, 14:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion