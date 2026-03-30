JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta finalisierte am Freitagabend seine Schätzungen für die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen mit Blick auf Gespräche mit dem Windturbinenbauer, Konjunkturdaten und den anhaltenden Nahostkrieg finalisiert. Die höheren Energiepreise sprächen für das mittelfristige Wachstum der Dänen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 23,16EUR auf Lang & Schwarz (30. März 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 212

Kursziel alt: 212

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

