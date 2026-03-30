Aktie mit immensen Verlusten

Die Reaktion an der Börse fiel deutlich aus. Die Aktie von Meta Platforms geriet stark unter Druck und fiel im Freitagshandel auf den tiefsten Stand seit April 2025. Mit einem Schlusskurs von 525,73 US-Dollar ging das Papier aus der Woche.

Im Kern geht es dabei um eine neue juristische Frage: Wie viel Verantwortung tragen Plattformbetreiber für die Wirkung ihrer Produkte – selbst dann, wenn diese eigentlich legal sind? Anders als bisher stehen nicht mehr nur problematische Inhalte im Fokus, sondern zunehmend auch die Art und Weise, wie Plattformen aufgebaut sind und Nutzerverhalten beeinflussen.

Marktbeobachter sehen in dem Urteil eine mögliche Zäsur. Sollte es Schule machen, könnten weitere Klagen folgen – mit potenziell hohen finanziellen Risiken für die Unternehmen. Entsprechend angespannt bleibt die Lage für die Aktie: Kurzfristig erscheinen weitere Rückgänge auf 479,80 US-Dollar und darunter sogar auf 414,50 US-Dollar möglich.

Erst in diesen Bereichen könnte sich der Kurs stabilisieren und eine technische Gegenbewegung einsetzen. Sollte sich die Aktie hingegen erholen, liegen wichtige Hürden bei 581,25, 600,00 und darüber bei 633,11 US-Dollar.

Insgesamt zeigt der Fall, dass rechtliche Entwicklungen zunehmend Einfluss auf die Bewertung großer Tech-Konzerne haben – und für Anleger ein wichtiger Faktor geworden sind.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 520,20 US-Dollar

Kursziele : 479,80/414,50 US-Dollar

Renditechance via DU9SDB : 140 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Meta Platforms Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ8EA3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,39 - 8,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 428,2679 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 428,2679 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 525,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9SDB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,60 - 6,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 599,062 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 599,062 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 525,72 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 414,50 US-Dollar Hebel: 6,82 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.