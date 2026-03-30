Aktie knickt sichtlich ein

Aus technischer Sicht könnte die Aktie daher in den kommenden Tagen weiter sinken – zunächst in Richtung 349,35 US-Dollar und im ungünstigeren Fall sogar bis auf 292,23 US-Dollar. Verstärkt wird dieses Risiko durch das aktuell insgesamt schwache Marktumfeld und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft.

Bereits in einer Analyse vom 23. März 2026 wurde auf eine mögliche Trendwende hingewiesen, die durch eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) bestätigt werden könnte. Ein wichtiges Signal dafür ist das Unterschreiten der sogenannten „Nackenlinie“, die damals bei 373,00 US-Dollar lag. Genau das ist nun passiert: Der Kurs ist unter diese Marke gefallen, was als negatives Zeichen gewertet wird.

Eine kurzfristige Erholung ist zwar nicht ausgeschlossen, aber derzeit wenig wahrscheinlich. Dafür müsste die Aktie zunächst wieder wichtige Durchschnittslinien überwinden – konkret die sogenannten EMA 50 und EMA 200, die aktuell im Bereich von etwa 400,00 US-Dollar liegen. Erst wenn diese Marken klar überschritten werden, könnte sich das Bild wieder aufhellen. In diesem Fall wären Kursanstiege bis 414,50 und darüber hinaus bis 451,38 US-Dollar denkbar.

Insgesamt bleibt die Lage angespannt, und die weitere Kursentwicklung dürfte stark davon abhängen, ob sich die allgemeine Marktsituation stabilisiert.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 361,83 US-Dollar

Kursziele : 349,35/292,23 US-Dollar

Renditechance via DU9SBD : 200 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2CU0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,97 - 3,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 327,5176 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 327,5176 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 361,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9SBD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,83 - 2,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 393,03 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 393,03 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 361,83 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 292,23 US-Dollar Hebel: 10,92 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.