Goldpreis seitwärts bei 4.522,57 USD

USD

+0,19 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,93 % 1 Monat -16,85 % 3 Monate +3,11 % 1 Jahr +45,04 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.522,57. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.688,00USD. Heute, bei 4.522,57USD, wäre daraus ein Vermögen von 13.396,2USD geworden – ein Plus von +167,92 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert eine gemischte, chart-orientierte Sicht: Kurzfristig besteht ein Korrekturrisiko bis ca. 3900–4100 USD (ca. 30%), der 200‑Tage-Durchschnitt gilt als Support. Langfristig wird Potenzial von 6.000+ USD diskutiert, gestützt durch Zentralbanken-Reserven, Industrie-Investitionen in Gold und steigende physische Nachfrage.