Bullenpower: Silberpreis springt auf 70,58 USD

+1,16 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,50 % 1 Monat -27,21 % 3 Monate -6,21 % 1 Jahr +104,82 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 70,58. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,44649USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 70,58USD ein Wert von 3.010,22USD geworden – ein Gewinn von +201,02 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Technische Aussicht spricht teilweise für einen Ausbruch aus dem Dreieck (ca. 17 €/oz); andere warnen vor möglichem Abwärtsmove und Risiko. Signale aus offenen Kontrakten, COT-Daten und Bankeneinflüssen liefern widersprüchliche Hinweise. Industrie-Nachfrage bleibt wichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.