Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 70,58 USD
Silber im Höhenflug: +1,16 % plus, aktuell 70,58 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+10,50 %
|1 Monat
|-27,21 %
|3 Monate
|-6,21 %
|1 Jahr
|+104,82 %
Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Silber bei 23,44649USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 70,58USD ein Wert von 3.010,22USD geworden – ein Gewinn von +201,02 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Technische Aussicht spricht teilweise für einen Ausbruch aus dem Dreieck (ca. 17 €/oz); andere warnen vor möglichem Abwärtsmove und Risiko. Signale aus offenen Kontrakten, COT-Daten und Bankeneinflüssen liefern widersprüchliche Hinweise. Industrie-Nachfrage bleibt wichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|356,95EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,32EUR
|+0,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|255,32EUR
|+0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|362,36EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|96,90EUR
|+2,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|566,90EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|374,70EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|75,37EUR
|-0,17 %
|Long
|1
|0,00
|126,00EUR
|+0,40 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,11EUR
|-0,63 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.