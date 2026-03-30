Trump-Drohungen und Huthi-Angriffe treiben Brent und WTI nach oben

Marktteilnehmer reagieren damit auf eine Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran ist inzwischen in die fünfte Woche gegangen und hat sich deutlich ausgeweitet.

Die Ölpreise legten zu Wochenbeginn deutlich zu. Brent -Rohöl stieg im asiatischen Handel um rund 2,5 Prozent auf 115,35 US-Dollar je Barrel. Damit summiert sich der Monatsanstieg für Brent auf rund 59 Prozent. Parallel verteuerte sich die US-Sorte WTI um mehr als 1,6 Prozent auf über 101 US-Dollar.

Trump sorgt mit Iran-Aussagen für Nervosität

Besondere Aufmerksamkeit erregten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. In einem Interview mit der Financial Times erklärte Trump, seine bevorzugte Option sei es, "das Öl zu nehmen".

"Vielleicht nehmen wir die Kharg-Insel, vielleicht nicht", sagte Trump weiter mit Blick auf Kharg Island, über die etwa 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt werden. Ein solcher Schritt würde die Einnahmequelle Teherans massiv treffen, könnte jedoch eine militärische Eskalation auslösen. Iran könnte im Gegenzug kritische Infrastruktur in der Golfregion angreifen.

Huthi-Angriffe erweitern Konfliktzone

Die militärische Lage im Nahen Osten hat sich ohnehin am Wochenende weiter verschärft. Erstmals griffen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen aus dem Jemen direkt in den Konflikt ein. Laut ihrem Sprecher Yahya Saree wurden mehrere ballistische Raketen auf israelische Ziele abgefeuert.

Straße von Hormus

Besonders kritisch bleibt auch die Situation rund um die Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen transportiert wird. Die Blockaden haben bereits zu erheblichen Marktverwerfungen geführt.

Eine anhaltende Störung der Lieferketten könnte nicht nur die Märkte weiter belasten, sondern auch das Risiko einer globalen Rezession deutlich erhöhen.

Gefahr für globale Lieferketten wächst

Auch alternative Transportwege geraten unter Druck. Der Suez-Kanal sowie die saudische Ost-West-Pipeline könnten im Eskalationsfall nicht ausreichend Kapazität bieten.

Märkte stellen sich auf Dauerkrise ein

Die Einschätzung unter Marktbeobachtern ist eindeutig: Eine diplomatische Lösung erscheint derzeit unwahrscheinlich. Laut Analystin Vandana Hari preisen die Märkte bereits eine deutliche militärische Eskalation ein.

Gleichzeitig wächst die Unsicherheit über Dauer und Ausgang des Konflikts. Die Kombination aus militärischer Eskalation, gestörten Lieferketten und politischer Unberechenbarkeit dürfte die Volatilität an den Märkten hoch halten.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



