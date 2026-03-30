Verletzung von Sophie Turner stoppt 'Tomb Raider'-Dreh
- Dreharbeiten pausiert nach Verletzung von Turner
- Serie für Prime Video basiert auf Videospielreihe
- Cast mit Sigourney Weaver Jason Isaacs Wittgenstein
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Dreharbeiten an der "Tomb Raider"-Serie sind wegen einer Verletzung von Lara-Croft-Darstellerin Sophie Turner (30) unterbrochen worden. "Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen", teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios den Branchenmagazinen "Deadline" und "Entertainment Weekly" mit. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."
Details zu Turners Verletzung und ob sie sich diese am Set zugezogen hatte, wurden nicht mitgeteilt. Amazon MGM Studios hatten Mitte Januar bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zu der Serie mit der britischen "Game of Thrones"-Schauspielerin Turner in der Hauptrolle aufgenommen wurden. Turner und die Amazon MGM Studios hatten ein erstes Foto von ihr im typischen Lara-Croft-Look mit Tanktop und Waffenhalterung am Oberschenkel veröffentlicht.
Die Serie "Tomb Raider" für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, de sich auf gefährliche Missionen begibt. Vor Turner hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Actionheldin in drei Kinofilmen verkörpert.
In der neuen Serie sollen neben Turner auch Sigourney Weaver ("Avatar"), Jason Isaacs ("Harry Potter") sowie der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein ("Ku'damm 77") mitspielen. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der die erfolgreiche Serie "Fleabag" stammt./ani/DP/zb
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Quelle Trader-Zeitung 23.03.26
https://aktiego.com/sonderbeitrag/dezentrale-energieversorgu…
Sehr guter Artikel, in dem Amazon ebenfalls erwähnt wird.
Viele unterschätzen gerade, was durch den KI-Boom beim Energiebedarf passiert. Rechenzentren, AI-Cluster und High-Performance-Computing benötigen enorme Mengen Strom, während die bestehenden Stromnetze vielerorts bereits an ihre Grenzen kommen.
Genau deshalb rücken dezentrale Energie- und Wasserstofflösungen immer stärker in den Fokus. Energie direkt dort erzeugen, wo sie gebraucht wird – unabhängig vom Netz.
Der Markt für solche Lösungen könnte in den kommenden Jahren deutlich größer werden, als viele aktuell erwarten. ⚡
amazojn hat scih anbetracht de rkrigslage erstaunlich gut gehalten..hätte eher gedacht daß auch dieser wert extrem runter rasselt ..