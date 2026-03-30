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    Verletzung von Sophie Turner stoppt 'Tomb Raider'-Dreh

    Für Sie zusammengefasst
    • Dreharbeiten pausiert nach Verletzung von Turner
    • Serie für Prime Video basiert auf Videospielreihe
    • Cast mit Sigourney Weaver Jason Isaacs Wittgenstein
    Verletzung von Sophie Turner stoppt 'Tomb Raider'-Dreh
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Dreharbeiten an der "Tomb Raider"-Serie sind wegen einer Verletzung von Lara-Croft-Darstellerin Sophie Turner (30) unterbrochen worden. "Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen", teilte die Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios den Branchenmagazinen "Deadline" und "Entertainment Weekly" mit. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann. Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."

    Details zu Turners Verletzung und ob sie sich diese am Set zugezogen hatte, wurden nicht mitgeteilt. Amazon MGM Studios hatten Mitte Januar bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zu der Serie mit der britischen "Game of Thrones"-Schauspielerin Turner in der Hauptrolle aufgenommen wurden. Turner und die Amazon MGM Studios hatten ein erstes Foto von ihr im typischen Lara-Croft-Look mit Tanktop und Waffenhalterung am Oberschenkel veröffentlicht.

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    Die Serie "Tomb Raider" für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, de sich auf gefährliche Missionen begibt. Vor Turner hatten Angelina Jolie und Alicia Vikander die Actionheldin in drei Kinofilmen verkörpert.

    In der neuen Serie sollen neben Turner auch Sigourney Weaver ("Avatar"), Jason Isaacs ("Harry Potter") sowie der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein ("Ku'damm 77") mitspielen. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der die erfolgreiche Serie "Fleabag" stammt./ani/DP/zb

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    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 173,5 auf Tradegate (30. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,86 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +52,49 %/+73,21 % bedeutet.




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