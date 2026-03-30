JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 30,87 auf Tradegate (30. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 103,40 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,22DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 300,00DKK was eine Bandbreite von +717,53 %/+881,03 % bedeutet.