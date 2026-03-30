ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 250 Kronen
- JPMorgan belässt Novo Nordisk auf Neutral, Ziel 250
- Solides erstes Quartal, starker Start von Wegovy
- Analyst Vosser erwartet sinkenden Marktkonsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal dürfte solide gelaufen sein mit einem überraschend starken Start von Wegovy als Abnehmpille, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Er geht dennoch davon aus, dass der Marktkonsens weiter sinken muss./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 30,87 auf Tradegate (30. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -2,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 103,40 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,22DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 300,00DKK was eine Bandbreite von +717,53 %/+881,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 250 Euro
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Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
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Von fast 140€ auf 30€ in sieben Quartalen beschreibt Zerfall, in gut zwei Monaten von 55€ auf 30€ eine allgemein als normal empfundene Kursangst. Bei fehlenden Bad News und klarer Gewinnfähigkeit des Unternehmens ist das blanke Kursangstpanik im möglichen Endstadium, ein Risikoexzess. Aus was sollen hier Anschlußverkäufer neue Kursangst schöpfen?